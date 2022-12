Danna Paola sufre incidente con arnés en uno de sus conciertos y suelta lisura

La cantante Danna Paola estaba dando un concierto en México cuando sufrió un incidente con el arnés que la sujetaba como parte de su espectáculo de la gira “Xtasis”. Ante el hecho, la también actriz de 27 años mantuvo la calma e incluso bromeó con lo ocurrido. Sin embargo, se le escapó una lisura por lo repentino del suceso.

“ ¡A la mie***! No, pues, ya me fui, ¿Y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuelta (...) Súbeme. ¿Qué creen? Es que no se probó en la mañana”, comentaba la intérprete de “Mala fama” mientras estaba suspendida en el aire.