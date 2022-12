Ana María Polo: ¿cuál es la delicada enfermedad contra la que luchó la creadora de “Caso cerrado”?

La doctora Ana María Polo es una de las personalidades más queridas de la televisión de habla hispana. Ella estuvo al frente del programa “Caso cerrado” por casi 20 años y ello la llevó a conseguir miles de seguidores; sin embargo, no suele compartir su vida privada en las redes sociales.

A pesar del éxito de la abogada, no todo ha sido bueno en su vida, pues a los 44 años se enteró que sufría de una de las enfermedades más delicadas: le detectaron cáncer. De inmediato tomó medidas correspondientes para empezar un tratamiento y poder combatirlo.

La Dra. Ana María Polo lidera el famoso programa "Caso cerrado". Foto: Composición LR/ Instagram/ anapolotv

“Primero fue un shock absoluto y ese shock te ayuda a perder la conciencia de lo que es. La cabeza te da vueltas, pero inmediatamente el cerebro empieza a funcionar y tienes que ser racional, lógico. Primero debes decir: estoy vivo” , dijo en conversación con la ONG American Association of Retired Persons (AARP),

¿Qué tipo de cáncer padeció Ana María Polo?

En el año 2003, Ana María Polo se realizaba una autoexploración en los senos cuando notó algo raro y sin mucha demora acudió al médico, quien le dio una noticia que la dejó sorprendida: fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde ese momento tuvo una rápida reacción e hizo todo para luchar contra la enfermedad que la aquejaba y evitar decaer anímicamente.

“Yo aprendí a mantenerme ocupada. La gente con ocio tiene mucho tiempo para deprimirse. Pero yo opté por ayudar a los médicos a curarme (...), rodearme de gente positiva, ir de frente y no pensar ni por un momento que las cosas iban a salir mal. Siempre fui muy positiva ”, afirmó la presentadora de “Caso cerrado”.

Ana María Polo. Foto: composición/Ana María Polo/Instagram

La doctora Polo reflexiona sobre el cáncer de mama

El cáncer de mama le hizo replantearse muchas cosas a Ana María Polo. Por ello, afirmó sentirse afortunada por haberse dado cuenta a tiempo de su enfermedad y tratarla cuando estaba en etapa dos. Asimismo, dejó un mensaje para recalcar la importancia de detectar el trastorno de salud para combatirlo lo más antes posible.

“ El cáncer me dejó más ganas de vivir . Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde”, afirmó en conversación con People.