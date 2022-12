Piqué se casaría con Clara Chía en el cumpleaños de Shakira a modo de venganza

La polémica entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin. Y es que, a pesar de que este 1 de diciembre ambos personajes llegaron a un acuerdo formal de separación, el futuro de los dos vuelve a ser noticia. Incluso, los hechos se centran en el futbolista de Barcelona, especialmente en el futuro de su nueva relación amorosa con Clara Chía Martí, con quien le fuera infiel a la cantante colombiana.

Resulta que la vidente Mhoni vaticinó algunos episodios de la pareja en un futuro cercano que serían una especie de venganza contra la intérprete de “Te felicito”. Según estos, el ahora empresario quiere formalizar su amorío y va en busca de su tercer hijo pese a su reciente divorcio.

Pique se casaría con Clara Chía el día que Shakira cumple años

“Le sale la carta de la estrella y la del loco, ya está preparando boda, con los papás, amigos del Barcelona y ya marcó un distanciamiento con Shakira, pero no con sus hijos. Piqué va a ser papá con Clara Chía y se casa el 2 de febrero del 2023 y se acabó la historia ”, indicó la cubana Mhoni Vidente.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí mantienen un romance desde hace algunos meses. Foto: composición LR/Revista Hola

Esta fecha no tendría nada en especial si no fuera porque aquel día Shakira celebrará un año más de vida. Esto no estaría tan alejado de la realidad, puesto que Piqué ya ha protagonizado varias apariciones públicas y muestras de cariño con Clara Chía Martí sin importarle las críticas que esto pueda generar.

Shakira se irá a vivir a Miami con sus hijos tras acuerdo con Piqué

Como es de público conocimiento, Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo formal que hoy terminó de definirse junto con sus abogados. Pero esta conformidad mutua no hubiera sido posible si no fuera por la única condición que puso la colombiana para alcanzarla.

Shakira y Piqué a la salida de un juzgado español tras firmar el acuerdo sobre sus hijos. Foto: composición LR/difusión/EFE

Dentro de estos términos, la intérprete de “Loba” pidió de manera rotunda que el padre de sus pequeños no viviera en Miami, donde ella se mudará para residir junto con su familia. De todas formas, los defensores legales de la artista señalaron que el documento que ambos firmaron aún debe ser validado por el juez a cargo, pero que esto no debería tener mayor complicación.