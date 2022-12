Ráfaga: ¿qué pasó con el vocalista Rodrigo Tapari y por qué dejó la agrupación de cumbia?

Ráfaga es una agrupación de cumbia argentina que hasta la fecha sigue siendo partícipe de los repertorios para las celebraciones en gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, esto no detuvo a Rodrigo Tapari, entonces vocalista principal, de retirarse de la banda. ¿Por qué tomó esta decisión?

Rodrigo Tapari, la voz predilecta de “Una cerveza”, “Mentirosa” y más éxitos de Ráfaga, se retiró de la agrupación en noviembre del 2017. “¡Llegó el momento de despedirme y agradecerles estos 14 años en los que me dieron la posibilidad de cantar en esta banda tan prestigiosa y legendaria de la cumbia argentina!”, escribió el cantante a través de Facebook, lo que dejó a todos sus seguidores con una gran sorpresa.

El motivo detrás de esta decisión fue que optó por incursionar en una carrera en solitario. Por tal motivo, Ariel Puchetta, antiguo vocalista de Ráfaga, retornó a la en su lugar de Tapari, mientras que este último inició una nueva etapa en su carrera musical.

¿Qué pasó con Rodrigo Tapari de Ráfaga?

En su nueva faceta como cantante solista, Rodrigo Tapari realizó conciertos en países como Perú, Chile, Bolivia, España, Italia y Francia. Además, grabó el videoclip “Que no me llame” en Japón, país en el que efectuó una gira de conciertos.

Sin embargo, lo más llamativo de esta nueva etapa fue que dejó atrás su imagen de “Una cerveza” y priorizó su relación con Dios.

“Lo importante es lo que uno aporta donde sea que estés y no ser hipócrita. Es como que yo diga: ‘Dejé el alcohol’, y me esconda para tomarlo o ‘soy una persona fiel’, y esté mintiendo igualmente. Si todos los que nos entregamos a Dios tendríamos que dejar el trabajo, no tendríamos la forma de predicar el evangelio donde quiera que vayamos”, señaló Rodrigo Tapari en una entrevista.

El cantante ahora reflexiona sobre la influencia que tiene sus canciones en el público. Foto: captura del canal de YouTube de Rodrigo Tapari

Debido a esto, él incluso decidió cambiar la letra de “Una cerveza”. Esto fue lo que dijo sobre la moficación de la frase “Y yo me dedico al alcohol” por “Y yo me dedico al amor” en una entrevista exclusiva con La República:

“Uno se va corrigiendo. Yo sigo haciendo cumbia y hoy soy consciente de lo que digo y del mensaje que doy. Decir: ‘Yo me dedico al alcohol’ era algo muy fuerte para mí, iba en contra de lo que yo quiero hablar. Después de orar mucho de esto que me pesaba mucho, decidí cambiar esa frase por ‘Yo me dedico al amor’ y explicarla a la gente que cada vez me pregunta por qué le cambié. (Le digo) porque no es el mensaje que quiero dar”.