Kanye West: ¿cuál es la exorbitante cifra que pagará a Kim Kardashian como manutención?

¡Doscientos mil dólares al mes! Esa es la cantidad que se le ordenó a Kanye West que pague a Kim Kardashian, en concepto de manutención infantil. El acuerdo se dio a conocer el 29 de noviembre de 2022. La pareja compartirá la custodia de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

¿Por qué se separaron Kim Kardashian y Kanye West?

Kim Kardashian, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, solicitó el divorcio en 2021, después de haber estado casada con Kanye West durante seis años. Los problemas relacionados con la división de la propiedad y la custodia de sus hijos se resolvieron en documentos judiciales presentados el martes.

Kim dio más detalles sobre el motivo de su separación durante el final de temporada de “KUWTK” el 10 de junio de 2021, y dijo que su matrimonio no la satisfacía por completo. “Después de cumplir 40 años este 2022, me di cuenta: ‘No, no quiero un esposo que viva en un estado completamente diferente’. Para mí, pensé: ‘Dios mío, ahí es cuando nos llevamos mejor’, pero eso me entristece y no es lo que quiero”, le dijo a Kris Jenner.

Después de seis años de matrimonio, Kim solicitó el divorcio de Kanye en febrero de 2021. Foto: GQ España

“Quiero a alguien con quien tengamos los mismos programas en común; quiero a alguien que quiera trabajar conmigo... Es como si las pequeñas cosas fueran lo que no tengo”. Kim notó que todo lo que quiere es ser feliz. “Seré feliz. No llegué tan lejos solo para llegar tan lejos y no ser feliz”, agregó.

Acuerdo de custodia de Kim Kardashian y Kanye West

El acuerdo de Kim Kardashian y Kanye West, en el que ‘Ye’ pagará US$ 200.000 al mes en manutención infantil, llega casi dos años después de que la modelo solicitara el divorcio en febrero de 2021 y hará que los excónyuges tengan la custodia compartida de sus cuatro hijos.

West y Kardashian también dividirán en partes iguales la factura de los gastos médicos, educativos y de seguridad de sus hijos. En caso de que surja una disputa con respecto a los menores, la pareja deberá comprometerse a mediación.