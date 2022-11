Los exintegrantes de la banda One Direction Liam Payne y Harry Styles visitaron Machu Picchu junto con su equipo de producción luego de terminar su show en Lima en 2014. Los artistas claramente querían aprovechar al máximo su tiempo y disfrutar de los increíbles sitios turísticos de Perú.

Liam y Harry no pudieron resistirse a tomar algunas fotografías mientras caminaban. Foto: Xposure

Las estrellas de One Direction pasearon por Machu Picchu

En 2014, la banda británica One Direction llegó a Perú como parte de su tour “Where we are”. Lo que no muchos fans esperaban era que Harry Styles y Liam Payne viajaran a Cusco en su día libre para disfrutar de los atractivos turísticos de la zona, entre ellos una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu.

Harry Styles presentó su “Love on tour” en Lima

El cantante, compositor y actor inglés Harry Styles escuchó las oraciones de sus fanáticos peruanos. El ganador del premio Grammy se presentó en el estadio Nacional la noche del martes 29 de noviembre, como parte de su gira mundial “Love on tour”. La telonera del artista británico fue Koffee.

Las canciones que Harry Styles interpretó en el estadio Nacional

Finalmente, “Love on tour” de Harry Styles se dio en Lima, Perú. Los fanáticos peruanos del exintegrante de One Direction tuvieron una de las mejores noches de su vida gracias a un increíble repertorio que hizo vibrar a miles en el estadio Nacional.