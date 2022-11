Wanda Nara rompe su silencio y niega reconciliación con Mauro Icardi: “Intenté, pero no resultó”

A menos de cumplirse una semana del anuncio del futbolista argentino Mauro Icardi, quien aseguró que había retomado su relación con Wanda Nara, la modelo ha salido al frente para romper su silencio y asegurar que la reconciliación no llegó a buen puerto, por lo que seguiría soltera.

Wanda y Mauro habían retomado su romance

Wanda Nara y el jugador de la selección de Argentina Mauro Icardi han protagonizado una relación que ha tenido varias rupturas en el pasado. En las últimas semanas, se difundieron rumores de una reconciliación y el propio jugador del Galatasaray S. K. se encargó de confirmar la relación.

El pasado 24 de noviembre, Mauro publicó una tierna fotografía en la que aparece junto con Wanda. Al parecer, la pareja está dispuesta a hacer todo lo posible para que su unión funcione.

“No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te Amo” , fue el romántico mensaje que dejó el deportista como muestra de la reconciliación.

Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran enamorados otra vez. Foto: Mauro Icardi/ Instagram

Wanda niega reconciliación: “No resultó”

No obstante, apenas unos días después del flamante anuncio de amor de Mauro Icardi, Wanda Nara se encargó de explicar en su cuenta de Instagram que la reconciliación no llegó a un buen resultado y ambos habrían decidido separarse.

La modelo estuvo respondiendo varias preguntas de sus seguidores y justamente una de ellas era sobre su actual situación sentimental.

“¿Por qué no dices que te reconciliaste?”, le preguntó un usuario a Wanda. Ella respondió: “ (No lo digo) porque estaría mintiendo. Intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó ”, escribió.