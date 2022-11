¿Qué pasó con el hermano de Shakira?: cómo murió y qué canción le dedicó tras el trágico suceso

En su niñez, Shakira tuvo que experimentar uno de los dolores más grandes: la perdida de su hermano. La familia de la cantante colombiana quedó enlutada por el accidente que sufrió el primogénito. Este suceso marcó la vida de la intérprete y, con el pasar de los años, se convirtió en su inspiración para aflorar una de sus mejores canciones.

Tonino era medio hermano de Shakira y murió cuando la intérprete de “Monotonía” tenía apenas 2 años. A continuación te contaremos qué pasó y cuál fue la canción que la arista le dedicó.

¿Cómo falleció el hermano de Shakira?

Un accidente de tránsito enlutó a la familia de Shakira. De acuerdo a información compartida por El Espectador, Tonino falleció a los 19 años cuando iba a bordo de una moto. Desde ese momento, el padre de la cantante cayó en una profunda depresión.

Este difícil momento hizo que la cantante, a sus 8 años, convirtiera ese dolor en una fuente de inspiración para componer “Tus gafas oscuras”.

“Un día, ella me dijo: ‘Papá, quiero que escuches esta canción, se llama ‘Tus gafas oscuras’. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de gafas y ella hizo una conexión de eso ”, reveló el padre de Shakira en una entrevista de antaño a VH1.

“Tus gafas oscuras”

Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan

Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy una duda

Y cuando me miras se encoge mi cuerpo y me hago chiquita

Y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta

Tus gafas oscuras me matan de a poco y no sé lo que pasa

Tus gafas oscuras, intrigantes, misteriosas a cualquiera impacta

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma

Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma

y solo las culpables son esas gafas oscuras

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras

que soñaba que, que me mires ardiente

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras

ayúdame a hacer ilusión en mi mente

Tus gafas oscuras me matan de poco y no sé lo que pasa

Tus gafas oscuras, intrigantes, misteriosas a cualquiera impacta

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma

Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma

y solo las culpables son esas gafas oscuras.