En los últimos años, Harry Styles se ha posicionado como una de las celebridades más famosas del pop a nivel mundial. Primero con los One Direction y luego con su carrera como solista, el cantante británico ha sabido destacar en la industria musical. El Perú no ha sido ajeno a ello, ya que en el país hay miles de fans que siguen de cerca la trayectoria del intérprete de “As it was”.

Es por ello que, este martes 29 de noviembre, el también compositor dará un concierto en el estadio Nacional de Lima. Sin embargo, no es la primera vez que el actor visitará tierras peruanas. Hace casi 10 años, Styles cantó con One Direction en el país y, previo a ello, protagonizó un emotivo momento que cautivó a sus seguidores peruanos.

¿Cuándo Harry Styles vistió la camiseta de la selección peruana junto con One Direction?

En mayo de 2013, One Direction, grupo en el que cantaba Harry Styles, anunció una gira por diferentes países de América Latina. Entre los lugares donde tocaría la boy band se encontraba Perú, así como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Luego de anunciar estas presentaciones en Sudamérica, los integrantes de la desaparecida banda británica decidieron celebrarlo posando con la camiseta de las selecciones de cada uno de los territorios que visitarían.

Es así que se colocaron la emblemática camiseta de la selección peruana y posaron frente a cámaras. Este emotivo gesto se realizó en el estadio de Wembley de Londres, en Inglaterra. Estas imágenes generaron la emoción en sus fans, quienes no dudaron en aplaudir y celebrar la iniciativa de los cantantes británicos.

Harry Styles y el resto de sus compañeros del desaparecido grupo One Direction se tomaron fotografías con la camiseta de la selección peruana. Foto: captura YouTube/WeLovePopMag

¿Cuándo fue el concierto de Harry Styles con One Direction en Lima?

El concierto de los One Direction en Lima se dio la noche del 27 de abril de 2014 en el estadio Nacional. Aquel año, cientos de fans pudieron ver de cerca a Harry Styles y escucharlo cantar en vivo junto a sus compañeros de grupo.

¿Por qué se separaron los One Direction?

One Direction fue la banda con la que Harry Styles alcanzó la fama a nivel mundial. La boy band comenzó a tocar en 2010 y estaba integrado por el actor, así como por Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne.

Sin embargo, en 2015, Malik decidió dejar la agrupación. Luego de su retiro, la banda continuó con sus presentaciones, pero en 2016 anunciaron que tomarían un descanso indefinido.

La banda One Direction, de la que formó parte Harry Styles, se disolvió en 2015. Foto: AFP

Los integrantes aseguraron que esto se debía a que estaban agotados por la exigente agenda de horarios y presentaciones. En tanto, en 2017, en diálogo con la revista Rolling Stone, Styles dijo que no deseaba “agotar la creencia” de sus fans en su persona.

“Si eres ‘ciego’, puedes pensar: sigamos de gira. Pero todos pensamos en el grupo como para dejar que eso suceda (la pausa indefinida). Te das cuenta que estás exhausto y no quieres agotar la creencia de las personas en ti”, detalló.