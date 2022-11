A finales de la década de los 2000, los chicos de RBD generaron una completa locura en toda Latinoamérica gracias al éxito de sus pegajosos temas y su serie. Así fue como sus seis integrantes saltaron a la fama de la noche a la mañana. Christian Chávez fue, tal vez, el caso más polémico de todos.

Y es que el artista desde muy joven contó abiertamente su homosexualidad, lo que le generó un rechazo familiar que no esperaba. Esto recientemente fue revelado por el propio actor en una extensa entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde hasta se quebró al recordar estos duros momentos vividos.

Madre de Christian Chávez lo echó de su casa al enterarse de que era gay

Con solo 17 años, Christian Chávez tomó el valor que se requería para confesarle a sus padres su orientación sexual. Sin embargo, este jamás esperó que su madre lo eche de la casa al escuchar su revelación y que su padre le pidiera que no llevará ninguna pareja a su casa, pues creía que solo se trataba de una moda.

“Les dije: ‘Papá, mamá, soy gay’. Dije: ‘¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad?’. Era muy importante para mí que las personas que más me amaban supieran quién era yo, porque si no sabían esa otra parte de mí, tenían que saberlo”, inició.

“En ese momento, mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de sida, que Dios no me quería así. Mi papá, como que se quedó en shock, pensó que era como una moda. Me dijo algo que me lastimó: ‘Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie’; y, obviamente, fue un proceso de 10 años en el que empezaron a entender”, agregó.

Integrantes de RBD se reencontraron tras varios años

Los chicos de RBD decidieron despejar los rumores de una supuesta enemistad y se volvieron a juntar en la mansión de Maite Perroni. Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María, Anahí y Maite fueron los protagonistas que volvieron a verse las caras, aunque solo faltó Alfonso ‘Poncho’ Herrera, quien por motivos de trabajo se ausentó.