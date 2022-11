Gerard Piqué y Clara Chía protagonizan romántico momento en el estadio de la Copa Davis

Gerard Piqué y Clara Chía Martí son pura miel. La pareja ha sido captada nuevamente, pero esta vez en el estadio de Málaga, España, donde se realiza la Copa Davis. Tras llegar a un acuerdo con Shakira por la custodia de sus hijos, el exfutbolista asistió junto a su novia a un encuentro de tenis. Allí protagonizaron una romántica escena.

Las imágenes de Gerard Piqué y Clara Chía

Las imágenes fueron difundidas por el portal Instarándula. Según la página de espectáculos, un seguidor le envió el video en el que aparece el exnovio de Shakira besando a la joven de 23 años.

Todo indica que el deportista ha dejado atrás las críticas por su separación, pues ahora se muestra más enamorado que nunca, pese a que está expuesto a la mirada del público.

¿Cómo se despidieron Gerard Piqué y Shakira?

Medios extranjeros informaron detalles sobre el último encuentro de Gerard Piqué y Shakira. Según sus fuentes, el exfutbolista y la cantante colombiana pusieron a un lado sus problemas legales y se dieron un abrazo como despedida. Aunque no hay una foto de ese preciso momento, personas que aseguran haber estado allí lo confirman.

“Piqué se derrumbó. A solas, con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió en llanto. Piqué admitió no entender la intransigencia de la popstar latina, pero por el bien de sus hijos dijo que no se iba a oponer más... Shakira terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas, con un sentido abrazo”, señaló el medio estadounidense Look.