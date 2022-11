Harry Styles: ¿cómo pasó de trabajar en una panadería a ser un icono del pop a nivel mundial?

En 2020, Harry Styles fue considerado la celebridad más influyente en el mundo de la moda, según la prestigiosa lista de la empresa Lyst. Desde que integró el desaparecido grupo One Direction, el cantante británico no ha dejado sumar nuevos fans. Su música y personalidad cautivan a miles de personas en todo el mundo. Pero antes de ser un ícono del pop, el también compositor trabajó en empleos que no tenían que ver nada con la música.

Con éxitos como “As it was” o “Watermelon sugar”, Harry Styles ha logrado amasar una sorprendente fortuna. Es así que este 2022, con solo 28 años de edad, ha sido considerado el joven más millonario del Reino Unido por la revista Heat.

¿En qué trabajó el cantante Harry Styles antes de volverse famoso?

En 2010, un adolescente Harry Styles de tan solo 16 años audicionó en el programa británico “The X Factor”. Entre los jurados se encontraba elk exigente Simon Cowell, quien no dudó en preguntarle a qué se dedicaba y qué planes tenía a futuro.

Es así que el joven actor reveló el empleo en el que trabajaba. El exmiembro de One Direction sorprendió al púbico al revelar su empleo. “Trabajo en una panadería”, aseveró el intérprete de “As it was”. Esta puesto está ubicado en su Holmes Chapel, su pueblo de origen que forma parte de la ciudad de Cheshire.

El actor precisó que su función era ser el cajero del local donde laboraba los días sábados. Además, en aquella ocasión, aseveró que tenía pensado seguir una carrera universitaria. Derecho, Sociología y Negocios fueron las profesiones que pensaba seguir.

Por aquellos años, Harry Styles también cantaba en un grupo con algunos amigos, con el que incluso llegó a participar de concursos de música. “Canto en una banda con mis amigos de colegio llamada White Skimo. El año pasado (2009) entramos en un concurso de bandas y ganamos. Eso me mostró lo que quiero hacer”, relató minutos antes de cantar en “The x factor”.

En su audición, Styles decidió interpretar la canción “Isn’t she lovely” del cantautor estadounidese Stevie Wonder. Su perfomance cautivó al público y a los jurados Nicole Scherzinger, Louis Walsh y Simon Cowell. Es así que fue aceptado en el certamen.

Harry Styles audicionó al concurso de música "The X factor" con solo 16 años. Foto: captura The X factor

¿Cómo Harry Styles se unió a One Direction?

Luego de avanzar en el certamen, Harry Styles conoció a Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, quienes también estaban compitiendo en el concurso de música. En las primeras etapas del concurso se decidió que estos cinco jóvenes sigan en competencia de manera grupal y no individual. De esa manera nació la popular boy band One Direction que generó sensación a nivel internacional.

Si bien el grupo no ganó en “The X factor”, su participación los catapultó a la fama y generó un fenómeno musical mundial. En noviembre de 2011, lanzaron su álbum debut “Up all night”. El disco fue todo un éxito. Al año siguiente publicaron “Take Me Home” que también tuvo un buen recibimiento del público. Fue así que alcanzaron un avasallador éxito que los llevó a realizar giras en diferentes países.

El grupo One Direction se formó en el programa "The X factor". Foto: AFP

¿Cuándo Harry Styles inició su carrera como solista?

En 2014, One Direction lanzó “Four”, el cual fue su cuarto disco. El quinto y último album de la agrupación se denominó “Made in the AM” y no contó con la participación de Zayn Malik, ya que había decidido previamente retirarse de la banda.

Luego de un tiempo de la disolución del grupo, Harry Styles decidió promover su carrera como solista. Para esto, decidió firmar con Columbia Records. Así, en 2017, dio a conocer su primer sencillo denominado “Sign of the times”. Este sería el primero de muchos otros éxitos que lo llevaron a convertirse en el ícono del pop que es en la actualidad.