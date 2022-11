Shakira y sus hijos se van a Miami para que conozcan su nuevo hogar y colegio

Shakira no ve la hora de dejar España e iniciar su nueva vida en Estados Unidos. Luego de llegar a un acuerdo con Gerard Piqué, la cantante, este fin de semana, tomó un vuelo y enrrumbó a Miami acompañada de su hermano y de sus hijos, Milan y Sasha.

Según los medios internacionales, este viaje sería para que los pequeños tengan un primer acercamiento de lo que será su futuro hogar y colegio, en el que seguirán con sus estudios.

¿Cuándo se instalarán Shakira y sus hijos en Miami?

De acuerdo a La Vanguardia, Shakira y sus hijos se instalarían definitivamente en Miami a inicios del 2023. Por ello, este reciente viaje sería para que los niños conozcan cuál será su lugar de residencia y de estudios. Como se sabe, ambos empezarán la escuela en Estados Unidos a mitad de curso, ya que en Barcelona estudian en un colegio internacional y pueden reincorporarse en otro centro de las mismas características en Miami, sin que su plan de estudios se vea alterado.

Shakira y Gerard Piqué se dieron un abrazo como señal de despedida

El medio estadounidense Look reveló que la cantante colombiana y el futbolista del FC Barcelona tuvieron una reunión que terminó con un abrazo. Se mencionó que, al regresar a casa, Gerard Piqué optó por ir con Shakira a conversar en la cocina, mientras sus abogados planeaban los futuros acuerdos en el comedor.

Look cuenta que Gerard Piqué no soportó la presión que generó la separación y no pudo aceptar el hecho de distanciarse de sus hijos, Sasha y Milán, por lo que rompió en llanto: “Shakira terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas, con un sentido abrazo”, finalizaron.