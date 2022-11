Balacera en concierto de Danny Ocean en México deja al menos un muerto y 8 heridos

La violencia marca la música. Un lamentable hecho ocurrió en uno de los conciertos que dio Danny Ocean en México. El cantante había terminado su presentación en una plaza de Morelia cuando se produjo una balacera en los exteriores, que terminó provocando la muerte de al menos una persona y 8 heridos.

¿Cómo se produjo el incidente?

De acuerdo a los primeros reportes policiales del estado de Michoacán, un grupo armado abrió fuego contra una de las camionetas que estaban ubicadas cerca a la Plaza Monumental de Morelia, lugar donde Danny Ocean había estado cantando unos minutos antes de que se produzca el suceso en la madrugada de este sábado 26 de noviembre.

Varios minutos más tarde, los medios de comunicación locales manifestaron que la balacera provocó la muerte de al menos una persona, mientras que otras 8 quedaron heridas.

En redes sociales se difundió un video, que fue grabado por uno de los asistentes al concierto, en el que se puede ver el interior del recinto mientras se escuchan varias detonaciones en la cercanía. También se puede escuchar la voz de varias mujeres preocupadas mientras se resguardaban al interior de lo que parece ser los baños del lugar.

Danny Ocean se pronuncia

Totalmente afectado, Danny Ocean recurrió a sus redes sociales para referirse sobre lo sucedido. El cantante lamentó lo sucedido y comentó que todas sus cuentas están disponibles para apoyar al público que está pasando por un mal momento.

“No entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor. No sé ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho. Estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento por cada rincón de México”, escribió en su cuenta de Instagram.