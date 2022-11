Jennifer Lopez regresa a la música después de 8 años con su álbum “This is me… Now”

Hace unos días, Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores al borrar todo su contenido de Instagram, lo que generó sospechas de una supuesta ruptura con Ben Affleck. Sin embargo, este 25 de noviembre publicó un video anunciando algo que alegró a sus fanáticos: vuelve a la música con su álbum “This is me... Now”.

El nuevo proyecto de la ‘Diva del Bronx’ tras ocho años desde su último lanzamiento musical tiene planeado salir en el 2023. Ante ello, la cantante aseguró hace poco, en declaraciones para Vogue, que este será “el trabajo más honesto que jamás haya hecho”.

¿Qué canciones formarán parte de “This is me... Now”?

Mediante su cuenta de Instagram, Jennifer Lopez escribió la lista de canciones que incluirán su nuevo álbum “This is me... Now”. Además, hizo referencia al aniversario número 20 de su recordado “This is me... Then”, lanzado en el 2002. La lista te la mostramos a continuación.

Jennifer Lopez rinde homenaje luego de dos décadas de "This is me... Then". Foto: Jennifer Lopez

“This is me … Now”

“To be yours”

“Mad in love”

“Can’t get enough”

“Rebound”

“Not. going. anywhere”

“Dear Ben pt. ll”

“Hummingbird”

“Hearts and flowers”

“Broken like me”

“This time around”

“Midnight trip to Vegas”

“Greatest love story never told”.

La vez que ‘JLo’ se presentó en el Super Bowl

En el 2020, Jennifer Lopez formó parte del show de medio tiempo del conocido Super Bowl. En esta ocasión, compartió escenario con la cantante colombiana Shakira. Ambas deslumbraron con su talento y belleza en televisión internacional.

La presentación estuvo acompañada por un espectacular juego de luces y decenas de bailarines que estuvieron al lado de las estrellas de la música. Aquí puedes recordar parte de la sensacional interpretación de hace dos años.