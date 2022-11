Andrés García, reconocido actor mexicano, sufrió una sobredosis de cocaína

¡Para no creer! Andrés García, el popular actor que participó de producciones como “El privilegio de amar” y “El cuerpo del deseo”, es noticia y esta vez no por algún protagónico que volverá a hacer, sino porque sufrió un episodio de drogadicción y salió positivo a una sobredosis de cocaína.

El artista ingresó a un hospital y continúa en observación en una clínica local, donde fue ingresado para que evaluaran a detalle su salud. Todo esto lo contó su esposa Margarita Portillo, quien está al lado de su pareja que aqueja de cirrosis desde hace varios años.

¿Qué dijo la esposa de Andrés García sobre la sobredosis?

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, aseguró: “Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista. Me dice: ‘ Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas. Aconsejo que se quede en el hospital ’. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el 20. Mando a hacer un examen antidoping y sí, salió positivo a cocaína”.

El actor sufre cirrosis desde hace un tiempo, pero parece que continúa con uno de sus vicios más fuertes: la cocaína. Sus fans están muy preocupados a la espera de que se recupere y estabilice su salud.

¿Quiénes son las 2 personas a las que les pertenece la herencia de Andrés García?

El galán de telenovelas Andrés García conversó con el medio “De primera mano” y explicó por qué considera que no le queda mucho tiempo de vida: “Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad es que ahorita creo que me voy rápido ya , porque ya son muchos meses de diarrea. Te va debilitando y cada vez comes poquito”.

Andrés García en la piscina de su casa de Acapulco, conocida como 'El Paraíso'. Foto: andresgarciatvoficial / Instagram