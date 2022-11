Wanda Nara y Mauro Icardi han estado envueltos en más de una polémica. A lo largo del último año, el futbolista y la modelo han terminado y retomado su relación varias veces, por lo que muchos no sabían si el romance tendría futuro o finalmente se acabaría.

En medio de la intriga de los fans, el jugador del Galatasaray S. K. de Argentina se pronunció a través de sus redes sociales para confirmar lo que, en las últimas semanas, se había convertido en un secreto a voces.

El mensaje que confirma reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

A través de su Instagram oficial, Mauro Icardi anunció que él y Wanda Nara han vuelto a estar juntos. Al parecer, la pareja está dispuesta a hacer todo lo posible para que su unión funcione.

“No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te Amo”, fue el romántico mensaje que dejó el deportista como muestra de la reconciliación.

Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran enamorados otra vez. Foto: Mauro Icardi/ Instagram

Cabe precisar que las románticas fotos de Wanda Nara y Mauro Icardi fueron tomadas desde Maldivas. Ambos habrían viajado hasta allí para pasar unos días juntos aprovechando el pare del club del jugador por el Mundial Qatar 2022.

¿Por qué terminaron Wanda Nara y Mauro Icardi?

Como se recuerda, días atrás, Wanda Nara contó que su vínculo sentimental con Mauro Icardi se terminó por los celos de este. “A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar y no le gustó”, refirió.

Asimismo, la modelo aseguró que ya había perdonado al futbolista por la infidelidad que cometió con la ‘China’ Suárez.