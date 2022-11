¿Boda a la vista? Tom Holland y Zendaya cerca de dar el siguiente paso en su relación

Los actores Tom Holland y Zendaya se conocieron durante las filmaciones de las películas de “Spiderman”, pero fue durante la producción de la tercera entrega de la franquicia que se acercaron más. Si bien en julio del 2021 se rumoreaba sobre una relación entre ambos por una fotografía en la que aparecen besándose, su vínculo sentimental se confirmó en noviembre del año pasado.

PUEDES VER: Tom Holland y otros famosos que se alejaron de las redes sociales por salud mental

Ahora, según Us Weekly, el protagonista de “Uncharted” tendría planeado ‘sentar cabeza’ y llevar más allá su romance con la estrella de “Euphoria”. Una fuente cercana al medio norteamericano asegura que ambos piensan en “un futuro real juntos”. ¿Buscarán darse el sí?

Tom Holland desea actuar junto a Zendaya en la serie de HBO Max "Euphoria". Foto: Sony Pictures.

La vez que Tom Holland reveló su deseo de formar una familia

El actor británico Tom Holland es conocido por su papel de Peter Parker en “Spiderman”. A pesar de su corta edad, el artista de 26 años no dudó en revelar sus ganas de convertirse en padre y formar una familia.

“He pasado los últimos seis años muy concentrado en mi trabajo. Quiero tomarme un descanso y centrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo”, declaró Holland para la revista People.

Tom Holland deja a Spiderman para nueva serie de Apple Tv +.

PUEDES VER: Zendaya sorprendió con vestuario en la alfombra roja de los Premios Oscar 2022

Tom Holland se tomó un descanso de las redes sociales

Hace poco, el artista de Hollywood Tom Holland comunicó en su cuenta de Instagram que se tomaría una pausa de sus redes por un tema de salud mental. Dicho anuncio causó sorpresa y tristeza a sus seguidores. No obstante, aún sigue subiendo contenido de su trabajo.

“Hola y adiós. He estado tomando un descanso de las redes sociales para mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar de Stem4. Es una de las muchas organizaciones benéficas por las que estoy extremadamente orgulloso de apoyar y me gustaría dedicar un momento para iluminar su fantástico trabajo”, escribió en su cuenta oficial.