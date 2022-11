Camila Cabello reveló que audicionó para “The X factor” solo para ver a One Direction

La cantante Camila Cabello se hizo conocida cuando formó parte de la agrupación Fifth Harmony, luego de participar en el programa “The X factor” en el 2012. Tiempo después, optó por seguir su carrera como solista y desde entonces ha lanzado varios éxitos mundialmente escuchados.

La artista de 25 años reveló hace poco que decidió dejar “The voice” para irse a audicionar al programa “The X factor”. ¿El motivo? Pues la intérprete de “Liar” era fanática de la boyband One Direction y ansiaba por verlos cuando se presentaran en el show.

Según Rolling Stone, Fifth Harmony fue uno de los mejores grupos femeninos del 2010's. Foto: composición LR/AFP

“ Realmente quería conocer a One Direction, y sabía que iban a actuar para ‘The X factor’. Así que pensé ‘sólo voy a arriesgarme y no haré ‘The voice’ y audicionaré para ‘The X factor’ ¡Y luego terminé conociendo a One Direction! ¡Fue un movimiento bastante salvaje!”, declaró, para Access Hollywood, la joven de ascendencia cubana.

Camila Cabello es entrenadora en “The voice”

La vida da vueltas y Camila Cabello lo tiene claro. ¿Por qué? Pues este año debutó como una de los 4 entrenadores del programa de canto “The voice”. En esta nueva etapa, la joven estrella buscará ganar la competencia con la mejor voz de su equipo.

“En realidad hice una audición para ‘The voice’. Lo logré en la ronda de productores, pero no en la ronda de televisión. Nunca audicioné para los coaches”, acotó la intérprete de “Don’t go yet”.

Camila Cabello fue telonera de Coldplay en sus recientes conciertos en Perú. Foto: Instagram/ Camila Cabello

Camila Cabello cantó para sus fanáticos en Lima

El 13 y 14 de noviembre pasado, Camila Cabello deslumbró en el Estadio Nacional como antesala a la presentación de la banda Coldplay. La conocida cantante intepretó temas como “Bam bam”, “Havana”, “Hasta los dientes”, entre otros.

Así, para alegría de sus seguidores peruanos, Camila pudo acercarse a quienes esperaban verla desde los exteriores del recinto del concierto. Dicho momento quedó inmortalizado en una foto que compartió en redes.