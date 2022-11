Maluma y la vez que Sheyla Rojas lo rechazó por Antonio Pavón: ¿cómo fue su paso por “Combate”?

En el 2012, un joven Maluma ingresó al programa reality “Combate” con tan solo 18 años de edad para intentar ganarse al público peruano. En dicha producción de ATV, el cantante, que fue blanco de críticas por asistir al show Fan Fest del Mundial Qatar 2022, pudo conocer a figuras del espectáculo local como Sheyla Rojas y aquí te contamos más sobre su curiosa historia.

Aunque para muchos pueda parecer sorpresa la participación de Maluma en “Combate”, lo más llamativo para sus seguidores es que el cantante de “Hawái” fue rechazado por Sheyla Rojas en ese entonces, quien a través de sus redes sociales en los últimos meses ha manifestado su admiración por el colombiano.

¿Qué pasó entre Maluma y Sheyla Rojas?

En el recordado programa “Combate”, Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, fue presentado como el nuevo ‘jale’ del show en la temporada 2012. En aquella época, Sheyla Rojas también figuraba como participante.

Al ingresar al programa y de manera inmediata, Maluma manifestó su emoción al conocer a Sheyla Rojas: “Es una mamacita en todo el sentido de la palabra”. Sin embargo, debido a que la entonces combatiente mantenía una relación amorosa con el extorero Antonio Pavón en dichos años, Sheyla Rojas no correspondió sus halagos y el cantante colombiano no intentó conquistarla más.

A pesar de ello, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller no dudaron en bromear al decir que Maluma trataría mejor a Sheyla Rojas que Antonio Pavón, pues recientemente le había hecho un desplante a la famosa. “Yo creo que Maluma no le haría un desplante así a Sheyla Rojas”, sostuvo Renzo Schuller, a lo que Maluma contestó: “No, nunca, eso no se le hace a una señorita así de bonita”.

Cuando los conductores animaron al cantante a que le brindara un beso en la mejilla a Sheyla, este contestó: “Creo que no es el momento, vamos a ver si pasan los días y me da la oportunidad. (…) Mentira, respetos y saludos al novio de ella, que Dios lo bendiga”.

En el transcurso de los días, Maluma regresó a Colombia para retomar su carrera como cantante y Sheyla Rojas continuó su relación con Antonio Pavón; sin embargo, al año siguiente, estos terminaron por una infidelidad del español con Milett Figueroa.