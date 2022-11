Bad Bunny no deja de sorprender. No cabe duda de que el ‘Conejo Malo’ se ha convertido en el ídolo de muchas jovencitas, quienes no han dudado en hacer hasta lo imposible para poder conocer de cerca al cantante. Tras su segundo concierto que ofreció en Medellín, Colombia, el reguetonero dejó boquiabiertos a todos con el gesto que tuvo con una de sus fans.

En un video que compartió el futbolista Yordy Reyna en sus historias de Instagram, aparece un tumulto de fanáticos del puertorriqueño rodeando su carro, entre ellos, una joven se trepó a un auto, desde donde se dirigía el intérprete de “Efecto”, sin imaginar la sorpresa que recibiría: Bad Bunny la besó en la boca.