¿Cómo inició la amistad entre los artistas Nicki Nicole y Faraón Love Shady?

La música sobrepasa todo tipo de fronteras, por lo que la unión entre artistas es bastante común en este rubro. En cuanto el género urbano, existen ciertos cantantes que no tienen la mejor relación y que incluso llegan a expresarse de manera despectiva el uno del otro. No obstante, hay quienes pasan de respetarse hasta tener una fiel amistad.

Una de las relaciones amicales más curiosas de los últimos años es la de Faraón Love Shady y Nicki Nicole, quienes representan a Perú y Argentina, respectivamente. ¿Cómo comenzó su amistad y qué situación hay entre ellos actualmente?

¿Cómo comenzó la amistad entre Nicki Nicole y Faraón Love Shady?

Durante el lapso de confinamiento mundial por la pandemia de la COVID-19, Nicki Nicole conversó con diferentes medios y creadores de contenido sobre su buen momento en la música.

En conversación con el youtuber peruano Carlos Orozco, la artista fue consultada sobre las declaraciones que tuvo acerca de un posible trabajo en conjunto con Faraón Love Shady, el extrovertido cantante que se popularizó a través de las redes sociales.

“Fue muy loco. Cuando lo descubrí (a Fararón Love Shady), pensé que él no sabía de mí, pero resulta que ya me había enviado un mensaje. Tras ello, empezamos a comunicarnos y mantenemos bastante respeto. Me habla sobre la humildad y cómo es él como persona. Me gusta hablar con él, me gusta mucho”, expresó la rapera argentina.

En los últimos años, Faraón Love Shady y Nicki Nicole incrementaron su popularidad gracias a internet. Foto: composición LR/ Instagram

De igual modo, Nicki agregó que aún se mantienen en contacto y que cuando se ven algún post de Instagram, se comentan la célebre frase “Raaa” que Faraón se adjudicó.