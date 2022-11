Federico Salazar: ¿cuál es su edad y cuántos años se lleva con su esposa Katia Condos?

Las figuras públicas de Perú están rodeadas de otros famosos, por lo que es común que algunas parejas estén protagonizadas por algunas de las caras más conocidas en el país. Un ejemplo de ello es Federico Salazar, quien tras acabar su primer matrimonio luego salió con la actriz Katia Condos.

La presentadora de televisión y el periodista llevan juntos varios años, y hoy en día se han consolidado como una de las relaciones más duraderas del ámbito local. Entérate cómo se conocieron y cuál es su diferencia de edad.

¿Cómo se conocieron Federico Salazar y Katia Condos?

En una entrevista que tuvo como protagonistas a Federico Salazar y Katia Condos, los esposos confesaron que se conocieron tras coincidir en una “comida”, en la cual intercambiaron número de teléfono. No obstante, según la actriz, su romance empezó poco a poco, ya que le tenía miedo al compromiso, por lo que su amistad se prolongó un tiempo más.

De acuerdo a Salazar, fue él quien tuvo la iniciativa para “romper el hielo”. “Hasta que un día le dije ‘ya no estoy en el colegio como para que me estén choteando a cada rato’. Fue en ese momento que Katia me respondió ‘mentira, mentira, mentira. ¡Nunca más!’”, relataron entre carcajadas, luego de confirmar que su relación comenzó oficialmente en 1996.

Según Katia Condos, la actriz conoció a Federico Salazar en la casa de otro periodista. Foto: Instagram

¿Cuántos años de diferencia se llevan Federico Salazar y Katia Condos?

El periodista nació en setiembre de 1960 y este 2022 cumplió 62 años, mientras que su esposa es del mayo de 1968 y ya tiene 54 años, por lo que la diferencia de edad entre ambos es de casi 8 años.

Salazar se casó con la presentadora de televisión en el año 2008, tras casi 12 años de relación. Actualmente, Federico Salazar y Katia Condos tienen tres hijos y no planean tener más, ya que el conductor afirmó hace un tiempo que se realizó la vasectomía.