Latin Grammy: ¿quién es Ángela Álvarez, la mujer de 95 años que emocionó al ganar un premio?

Ángela Álvarez ha dejado en claro que la edad no es un límite para cumplir nuestras metas. La cantante cubana de 95 años acaba de hacer historia en los Latin Grammy por ser la persona de mayor edad en ganar un premio de la Academia a mejor nuevo artista.

La nonagenaria Ángela Álvarez cumplió su sueño. La noche del 17 de noviembre ganó un Latin Grammy de su tardía pero notable carrera musical. Reconocimiento que empató con el de la joven mexicana Silvana Estrada, de solo 25 años, en la categoría de mejor nuevo artista.

“Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. También a aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida, y con fe y amor lo pueden lograr. Les prometo que nunca es tarde”, dijo Ángela Álvarez tras recibir su galardón.

La dura historia de Ángela Álvarez

Conseguir el éxito no fue nada fácil para Ángela Álvarez. La cantante no contaba con el apoyo de su padre. “A él le gustaba que yo cantara, pero cuando le dije que yo quería ser artista me dijo: ‘¡Ay, mi única hija! No, no, no’. Sin embargo, siempre mantuve en mi mente la idea de que quería grabar un disco”, reveló la mujer en una entrevista.

Asimismo, la cantante de 95 años estuvo separada de sus cuatro hijos durante dos años debido a la difícil situación por la que atraviesa su país natal, Cuba. Más tarde perdió a su esposo y a su hija por cáncer. Estos difíciles momentos de su vida los cuenta en su música.

La dura historia de Ángela Álvarez también ha sido contada en un documental llamado “Miss Angela”.