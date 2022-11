Daddy Yankee tras escuchar acusaciones de Don Omar: “Sus entrevistas me indignaron”

Daddy Yankee remeció la prensa internacional con sus declaraciones para el canal de YouTube Alofoke radio show. El ‘Cangri’ aprovechó este espacio para desahogarse y contar pasajes de su vida, como el balazo que recibió en su pierna a los 17 años y su legado musical; sin embargo, lo más picante llegó cuando se refirió a Don Omar.

La rivalidad entre los artistas urbanos aumentó a inicios de 2016, cuando presentaron su gira The Kingdom, la cual contemplaba 60 fechas de conciertos llevadas a cabo en dos años; para tristeza de sus fans esto no concluyó por un supuesto sabotaje por parte del ‘Big Boss’ y Raphy Pina contra el ‘Don’.

¿Qué dijo Don Omar?

Según narró el intérprete de “Danza Kuduro” al productor musical Rodney Sebastian Clark, el lío inició tras el debut de la gira, cuando el titular del principal diario de Puerto Rico decía: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”, por lo cual consideró que alguien pagó para que la nota tuviera ese enfoque.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más”, expresó Don Omar.

Sin embargo, el detalle que detonó su incomodidad fue cuando la gira llegó a Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, y tras finalizar el turno de DY, el equipo de Don Omar se percató que desmontaron el equipo de producción y sistema de sonido, retrasando el show por 20 minutos.

Daddy Yankee y Don Omar son dos de los artistas de reguetón más famosos de la historia. Foto: composición LR/ captura de YouTube/ Corazón Urbano

La respuesta de Daddy Yankee

Daddy Yankee lamentó las declaraciones de su colega y aseguró que estaba mintiendo. “En este punto yo siempre le deseo el bien, siempre he hablado bien, me he referido bien sobre él. Ha pasado el tiempo, yo dejé eso atrás. Hace poco escuché sus entrevistas y me indignaron porque obviamente mintió y están las evidencias ahí”, dijo al canal Alofoke.

En esa misma línea, dijo que Don Omar solo intentaba justificarse. “No hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona. Tú tienes que hacer una autorreflexión en ti y no buscar culpables (...) Ningún artista tiene el poder de meterle pie al otro artista. Cuando un artista trata de jugar el papel de víctima está dando una declaración de derrota pública” , resaltó.

Para sorpresa de muchos, el intérprete de “Gasolina” dijo que nunca consideró rival a su colega. “Mi única competencia cercana era Wisin y Yandel. Si alguien te hace una tiradera, no significa que es tu competencia, puede que sea tu enemigo, pero no tu competencia”, finalizó.