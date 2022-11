Shakira ha descartado su participación en la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022, según información de allegados a la cantante colombiana. Tras la posición tomada por Dua Lipa y Rod Stewart, quienes se negaron a formar parte del evento tras críticas al país anfitrión, la intérprete de “Monotonía” optó por una postura similar a la de sus colegas.

De acuerdo con “El programa de Ana Rosa”, del medio español Canal Telecinco, varias personas aseguraron que la artista desistió de ir a animar la cita mundialista.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la conductora.

Shakira y otros artistas fueron elegidos para la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022. Foto: AFP

En el set del programa, otro de los comunicadores señaló que su presencia nunca fue confirmada al 100%. Al respecto, los panelistas pidieron la aclaración.

“Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo. No vale con lo que diga el entorno”, sentenciaron.

Piden a Shakira no ir a Qatar

Activistas sociales y seguidores de Shakira le pidieron en las redes no ser parte de la ceremonia tras los cuestionamientos del país anfitrión en torno a los derechos humanos y de la comunidad LGTBIQ+.

Resaltaron la decisión de Dua Lipa, quien confirmó que no irá al país árabe. “No estaré actuando y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar”, puso la celebridad.

¿Qué otros artistas fueron invitados?

Según World Music Award, medio que sacó el comunicado de la participación de Dua Lipa en Qatar 2022, Black Eyed Peas y BTS fueron convocados para cantar en la ceremonia de inauguración.

No obstante, dicho post fue borrado posteriormente. Recientemente, se conoció que Rod Stewart rechazó oferta de US$ 1 millón para estar en el evento.

El cantante de "Rhythm of My Heart" recordó que le pidieron que cantara en Qatar. Foto: Stereogum

“De hecho, me ofrecieron mucho dinero, más de US$ 1 millón, para tocar allí hace 15 meses”, dijo a The Sunday Times. “Lo rechacé. No es correcto ir. Y los iraníes también deberían estar dispuestos a suministrar armas”, añadió el intérprete.