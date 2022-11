Shakira es captada llorando en un parque de Barcelona tras finalizar una llamada telefónica

Shakira no se encuentra en su mejor momento emocional. Hace unos días, la cantante colombiana fue captada llorando tras finalizar una llamada telefónica. Si bien aún no se conoce el motivo, existen muchas teorías que podrían ser las causantes de que la empresaria esté muy sensible: su separación de Gerard Piqué, el estado de salud de su padre o su traslado con sus hijos a Miami el próximo año.

Shakira llora tras hablar por teléfono

El programa español “Sálvame” difundió unas imágenes de Shakira que han hecho saltar las alarmas entre sus fans. En las fotografías se puede observar a la cantante llorando tras finalizar una llamada telefónica mientras se encontraba en un parque de Barcelona.

La persona que tomó la fotografía reveló que Shakira “ estaba mal ”. “ Iba en chándal y tenía mala cara y, desde que llegó, hablaba por teléfono en inglés. De la hora y media debió estar, bueno, una hora hablando por teléfono ”, relató.

“ Tan pronto como colgó, comenzó a llorar. No queríamos acercarnos porque estaba discutiendo con sus amigos. Mi madre es súper fan, yo digo: ‘Wow, acercarse a ella para pedirle una foto es imposible’. Te digo, hemos visto a todos los que eran ella y nadie se ha acercado ”, agregó.

Los posibles motivos del colapso de Shakira

Los presentadores de “Sálvame” buscaron las posibles razones por la que Shakira estaría pasando por un bajón emocional.

“ El día anterior se había presentado el nuevo proyecto de Gerard Piqué y era la primera vez que iba con Clara Chía, ya en pareja, y con la naturalidad de llevarlo a su lado y estar con ella. Aunque lo tienen todo claro, el desamor se vive como se vive ”, dijo la conductora Laura Fa.