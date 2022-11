Emilio Osorio ante críticas por ser hijo de famosos: No soy de metal, pero sigo con mi chamba

Ya hace más de tres años desde que Emilio Osorio Marcos, el hijo de la exvedette y figura de TV Niurka Marcos y el productor de televisión Juan Osorio, decidió alejarse de la pantalla chica para centrarse en su segunda pasión: la música. Desde entonces, el joven de 19 años ha venido instruyéndose en el cuarto arte para poder iniciar de cero un sólido y prometedor repertorio musical, el cual está logrando a la fecha.

El cantante estuvo de regreso por Perú para presentar su último sencillo “Mexican style”, el cual pertenece a su nuevo álbum “E2″ y se alista para presentar su próximo tema musical “Cupido” el próximo 25 de noviembre.

Emilio Osorio Marcos empezó su carrera como cantante en el 2017. Foto: Emilio Osorio/Instagram

En entrevista con La República, el también actor mexicano habló sobre su nueva faceta como cantautor, sus proyectos en TV y cómo afronta los constantes señalamientos que recibe por ser heredero de una de las figuras más polémicas del mundo del entretenimiento mexicano: la artista Niurka Marcos.

Su faceta como solista

Tienes una consolidada trayectoria en la actuación y hace como cinco años te animaste a incursionar en la música, ¿qué fue lo que te motivó a tomar esta decisión?

Desde chico, la música ha formado parte de mi vida. De hecho, mi carrera profesional (como músico) empezó gracias a la actuación, por mi papá principalmente, pues él me introdujo en las novelas.

Conforme fue pasando el tiempo, fui ganando un público y llega un punto de mi vida en el que yo tenía una gran legión de gente que me seguía. Ahí fue cuando empecé a desarrollar profesionalmente mi carrera musical. Gracias a Dios, mi primer disco llegó a tal punto que nos entregaron el premio Disco de Oro.

Emilio Osorio Marcos interpretó a Vicente Fernández en una de las últimas producciones en las que participó. Foto: Emilio Osorio/Instagram

¿Cómo haces para compaginar tu agenda y trabajar en tus proyectos de actuación y de música a la vez o has decidido distanciarte de la actuación por un tiempo?

Cada carrera necesita su tiempo y su espacio. Fueron dos años completos los que le dediqué a la actuación y la realidad es que ahora mi tiempo, mi cabeza y mi corazón necesitaban sacar música y conectar con la gente por medio de la música. En esta ocasión, estoy más atento y más metido en la música.

Nuevo álbum “E2″

En tu nuevo álbum “E2″ hay temas de amor, melancolía, entre otras emociones, ¿cómo surgieron las composiciones de estos temas?

Todas las composiciones surgen de mis propias experiencias, las letras de mis canciones vienen de cosas de mi mente, de mi corazón. Son totalmente sinceras, totalmente transparentes. Por eso creo que este nuevo disco es bastante especial, porque, por primera vez, después de cinco años de estar estudiando composición, tomando clases y haciendo canciones de prueba, llegan estos 11 temas que completan mi faceta de autor y que me permiten llegar más allá con la gente.

¿Qué sorpresas nos trae tu nuevo sencillo “Cupido”?

Este 25 de noviembre, día que cumplo años, voy a aprovechar para sacar un nuevo sencillo llamado “Cupido”. Esta canción está escrita por mí, y ya aquí me metí mucho más en la producción musical, en la elección de sonidos, en la elección de mezcla. Justo acabamos de elegir la portada del sencillo y está muy relacionada a lo que se verá en el videoclip.

Creo que, mientras uno tenga ganas de aprender y de ir más allá, (la música) traspasa los oídos y las bocinas y se nota.

A diferencia de los temas de tu álbum “E2″, “Mexican style” tiene frases en inglés y en español, el famoso ‘spanglish’, ¿a qué se debe esto?

La historia tenía que ser contada así. La realidad es que es una experiencia que yo viví con una gringa, a la cual me intenté ligar en un momento en el que no tenía mucho dominio del inglés. Solté lo que pude y nunca se dio (risas).

Críticas por ser hijo de Niurka y Juan Osorio

Hay personas que minimizan tus logros por ser hijo de dos famosas personalidades: Juan Osorio y Niurka Marcos, ¿cómo tomas esas críticas?

Mis logros no son ni más grandes ni más pequeños de lo que son. Son logros de una persona que simplemente está saliendo adelante teniendo más aciertos que errores en su carrera artística y eso lo acepto; pero la gente que minimiza mis logros es porque, para ellos, los logros que yo hago son chicos.

Niurka Marcos y Juan Osorio son los padres de Emilio Osorio Marcos. Foto: Emilio Osorio/Instagram

No puedo controlar la mente de todas las personas . En esta vida a mí me importan dos cosas en cuanto a mi carrera. Uno, cumplir mis propias metas, y dos, darle siempre un cariño y respeto al público. El día que yo falle en esas dos cosas pediría disculpas o me retiro de la carrera.

Sobre el cómo le han afectado estas críticas a lo largo de los años….

No soy de metal. Hay comentarios que, hasta el día de hoy, me afectan, pero lo importante es verlos, escucharlos, aceptar que te duelen y seguir haciendo tu chamba .

Yo me levanto todos los días y lo primero que hago es escuchar las rolas que he compuesto, checar mi agenda, checar mi guitarra, afinarla, pagar cosas en las que estoy invirtiendo para mi música. Después de hacer todo eso, recién agarro mi teléfono y entro a redes sociales. Entonces, cuando veo esos comentarios, ya hice siete cosas en el día que tienen que ver con mi música. Ahí me doy cuenta de que prefiero que la música hable por mí, a yo tener que responder esos comentarios.

¿Tendrá una gira por Perú?

Desde la vez última vez que visitaste Perú en el 2020 hasta ahora, ¿qué ha cambiado en Emilio Marcos, a nivel musical y personal?

He aprendido mucho porque me interesa crecer como persona y también como intérprete. Ahora hago mucho más ejercicio, estoy un poquito más grande y más coqueto y eso nunca va a cambiar; pero bueno, lo importante es que pude regresar a un país que me dio, desde el primer día, luz en mi carrera . Era fundamental regresar a la ciudad que, en algún punto, me dio muchas alegrías y hasta lágrimas.

¿Has pensado en hacer una gira musical por Perú? Tienes una gran comunidad de fans a las que les gustaría escucharte en vivo

Sí. Mi objetivo es hacer este tour de medios. Estuvimos en Bogotá, ahora en Perú, luego iremos a Brasil. En estos tres países tengo una fuerte y gran comunidad de fans. El punto es que más gente conozca mi proyecto y ojalá pueda regresar a Lima ya con un show.

Emilio Osorio Marcos viene realizando una gira para promocionar su single "Mexican style". Foto: Emilio Osorio/Instagram

¿Tienes mapeado a algún artista peruano de la misma escena musical que tú con quien te animarías a hacer una colaboración a futuro?

No tengo pensado a nadie en este momento, pero sí les puedo decir una cosa. De los tres países que mencioné anteriormente, (con un artista de) Perú es con quien hay un 90% de probabilidad de que haga una colaboración. Me tiene muy feliz esa idea y ojalá se pueda lograr. Tengo un equipo de por medio que debe evaluarlo.