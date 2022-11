No habrá “Waka waka”: ¿por qué Shakira se negó a cantar en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Hace unas semanas se había confirmado la presencia de Shakira en el Mundial Qatar 2022. Pero el magazine español “El programa de Ana Rosa” reveló que la autora de “Monotonía” ya no estará en la ceremonia de apertura del Mundial.

Aún muchos relacionan a Shakira con el Mundial: en Alemania 2006 estuvo en la clausura con su “Hips don’t lie” y en Sudáfrica 2010 inauguró la fiesta del fútbol con “Waka waka”. De hecho, antes de su cancelación, se había confirmado que la artista cantaría estas canciones, según informaron medios como El Tiempo y El Telégrafo. ¿Por qué Shakira ya no estará con su “Waka waka” en el Mundial?

¿Por qué Shakira no estará en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la conductora Ana Rosa Quintana, de “El programa de Ana Rosa”.

La artista colombiana desistió de participar en el espectáculo luego de que fuera blanco de críticas por ser parte del evento en Qatar, un país que algunos activistas sociales y seguidores consideran como atrasado en el respeto a los derechos humanos, sobre todo de la comunidad LGTBIQ+.

Pero estos cuestionamientos y pedidos no solo han estado dirigidos a Shakira. El integrante de BTS Jungkook también fue confirmado para la ceremonia de apertura de Qatar 2022, y algunos fans le están pidiendo que reconsidere la decisión.

Jungkook se presentará en la apertura del Mundial de Qatar 2022. Foto: composición La República/AFP/Naver

Otros artistas sí se rehusaron públicamente a participar en el Mundial. Dua Lipa señaló en Instagram que visitará “Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo”, mientras que Rod Stewart declaró a The Sunday Times que le ofrecieron más de 1 millón dólares para tocar allí pero lo rechazó. “No es correcto ir”, añadió.

El texto de Dua Lipa sobre el Mundial Qatar 2022. Foto: Dua Lipa/Instagram

Sin embargo, aún falta que Shakira directamente se pronuncie. Según se reveló en el magazine español, la participación de la cantante nunca estuvo confirmada del todo. “Su nombre estaba como artista invitada. Ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo. No vale con lo que diga el entorno”, sentenció uno de los panelistas.

"Waka waka" es la canción más representativa de los mundiales de fútbol. Foto: Shakira/YouTube

Shakira en los mundiales

Shakira ha sido parte de tres ediciones anteriores de los mundiales de Fútbol. Cantó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 sus temas “Waka Waka”, “Hips don’t lie” y “La La La”.

Se ausentó en Rusia 2018, pero no dejó de hacer música y realizar presentaciones alrededor del mundo.