Mucho se ha hablado del distanciamiento entre Louis Tomlinson y Harry Styles, luego de que la banda británica One Direction confirmara su separación. Al respecto, rememoramos la vez que el artista afirmó sentirse celoso del éxito del intérprete de “Adore you”.

Louis Tomlinson rompe su silencio

Tras la disolución de la banda, los integrantes Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson tomaron caminos distintos. Alguno de ellos lograron consolidar su carrera como solista, como es el caso del intérprete de “Golden”.

One direction. Foto: netjoven

Por su parte, Louis Tomlinson también ganó seguidores alrededor del mundo y hasta hizo varias giras, pero no logró destacar como su excompañero.

En ese contexto, brindó una declaración para el medio británico Telegraph, en el que se refirió a su relación con el exvocalista de la boy band Harry Styles.

Afirmó sentir celos por él en el pasado y reveló que su relación era muy ríspida. “ Mentiría de verdad si te dijera que no me molestó al principio. Solo porque no sabía bien dónde ubicarme y realmente mi único punto de referencia eran los otros miembros de la banda”, resaltó.

Louis Tomlinson durante concierto en Lima.. Foto: Antonio Melgarejo, La República

Liman asperezas tras celos

Sin embargo, Louis Tomlinson aseguró que ahora siente admiración por la estrella juvenil y declaró que han podido limar asperezas y amistarse nuevamente.

“Pero no me sorprende que Harry sea el más exitoso comercialmente porque realmente encaja en el molde de una estrella moderna”, aclaró.

“También tiene películas, y la gira que ha hecho es increíble. Me tomó un tiempo darme cuenta dónde estoy. Pero veo a Harry como un hermano, hombre. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo”, agregó Tomlinson.

El cantante le puso fin a los rumores. Foto: Harry Styles/Instagram

Harry Styles ha sido el referente de sus excolegas. Él siempre ha reconocido a cada uno de ellos por su trayectoria y experiencias en One Direction.