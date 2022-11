Ethel Pozo asegura que no entró al concierto de Bad Bunny con entradas falsas: “No hice nada ilegal”

Ethel Pozo fue duramente criticada por haber podido entrar al concierto de Bad Bunny luego de contar que sus entradas habían sido clonadas. Muchos fans del artista lamentaron que la conductora de “América hoy” haya podido disfrutar del concierto, mientras que otras personas que fueron estafadas no tuvieron la posibilidad de solucionar su inconveniente y finalmente perdieron su dinero.

Ello fue respaldado por Magaly Medina y Rodrigo González, quienes mencionaron que la hija de Gisela Valcárcel movió sus influencias y contactos para poder ingresar al evento del ‘Conejo malo’.

Ethel Pozo responde a críticas por entrar al concierto de Bad Bunny

Tras la polémica que generó su asistencia al concierto de Bad Bunny, Ethel Pozo explicó cómo sucedió el problema con sus entradas y aclaró que no entró gratis al show.

“Pasaba por aquí para comentarle a todos mis seguidores que el mal momento que pasé fue poco. Lo que sucedió fue: no le compré a ningún revendedor, no hice nada ilegal, no hice nada malo, jamás lo haría. Compramos con un grupo de mamis a un promotor en el mes de marzo, cuando Teleticket..., se acuerdan que hubo dos días de ventas”, detalló inicialmente.

“El promotor que nos vendió a nosotros nos dijo que hubo un hacker que se metió al sistema y algunas de las entradas las tomaron, eso fue. Yo he pagado mi entrada, nadie me ha regalado nada, no hay cortesía, no hay vara, nadie me hizo entrar. Si hubiera conocido a alguien, no hubiera estado ahí parada y no les estuviera contando lo que pasó”, sostuvo.

Ethel Pozo asegura que otras personas que tuvieron su mismo problema también lograron entrar