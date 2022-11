Dua Lipa, una de las cantantes más famosas a nivel mundial, acabó con los rumores de una posible aparición en la inauguración de Qatar 2022. Medios internacionales confirmaban su participación en la cita futbolística junto con Shakira, Black Eyed Peas y BTS. La artista británica más sonada en el planeta descartó ir a tierras árabes y explicó sus motivos.

Dua Lipa se pronuncia tras rumores

Mediante sus redes sociales, Dua Lipa compartió un mensaje aclarando que su participación en Qatar 2022 está descartada. En efecto, no cantará ni estará presente en la inauguración de la fiesta mundialista organizada por FIFA.

Dua Lipa no estará junto a Shakira y BTS en la inauguración de Qatar 2022. Foto: composición LR/Dua Lipa/Instagram/FIFA

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo ”, escribió la cantante.

Aseguró que animará a su selección desde su país de origen, Inglaterra. Resalta que los derechos humanos no se respetan en tierras árabes y ese es el motivo de su ausencia.

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, sentenció la intérprete.

El texto de Dua Lipa sobre el Mundial Qatar 2022. Foto: Dua Lipa/Instagram

Qatar incumple derechos humanos

Desde hace mucho tiempo, organismos internacionales han rechazado el actuar del país anfitrión del Mundial con la mujer y comunidad LGTBIQ+.

Así también, el maltrato que recibieron los trabajadores extranjeros en la construcción de los estadios ha generado polémica. Se sabe que cientos de ellos fallecieron a causa de las deficiencias laborales.

Embajador del Mundial dio declaraciones homofóbicas

Recientemente, el embajador del Mundial de Qatar dio declaraciones homofóbicas durante una entrevista con un canal alemán.

Según indicó el representante qatarí Khalid Salman, el país tolerará a los turistas homosexuales, sin embargo, “tienen que aceptar sus normas”.

Tras los comentarios, la cadena televisión ZDF cortó abruptamente la charla. Las declaraciones provocaron indignación en la población europea.