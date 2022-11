Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny ha conquistado el corazón de más de una fémina. Entre sus parejas están Gabriela Berlingeri y Carliz de la Cruz.

De la última en mención se dice que habría servido de inspiración para canciones que se han convertido en ‘himnos’ para los fans del cantautor. Conoce más de Carliz de la Cruz a continuación.

¿Quién es Carliz de la Cruz?

Carliz de la Cruz es una joven puertorriqueña que ha cursado estudios en derecho en la universidad de su país de origen. Además, es youtuber e influencer. Ella mantuvo una relación con Bad Bunny desde 2011 hasta 2017, cuando el reguetonero no era tan conocido en la escena musical.

El amor entre ambos nació cuando estudiaban juntos; luego, trabajaron en el mismo supermercado llamado Econo. La relación terminó pese a que el trapero tenía planes de contraer matrimonio con Carliz.

Carliz y Bad Bunny tuvieron un romance mucho antes de que él alcance la fama. Foto: composición LR/captura/Instagram/captura/Twitter

La joven, sin embargo, habría continuado inspirando al cantante. Al respecto, los fans del ‘Conejo Malo’ han manifestado sus sospechas acerca de canciones como “Una noche en Miami”.

¿Cómo habría inspirado Carliz de la Cruz canciones de Bad Bunny?

En la composición musical de “Una noche en Miami” se escucha el verso que dice: Supuestamente, ya yo te olvidé/Pero son las 11 y 34 y de ti me acordé /No te veo desde que me mudé /Pero soñé contigo anoche y te saludé.

Las líneas de la canción coincidirían, según algunos seguidores, con tuits realizados por Carliz mucho antes de que Bad Bunny lanze su hit al mercado musical. Esto daría luces de la inspiración que habría tenido Benito.

Asimismo, existen otras coincidencias que fans han señalado. La segunda observación hecha corresponde con la línea que sigue así: Y en el garage está el Bentley que tanto querías /Me monto pa’ fumar, imaginando que lo guías.

Carliz en algunos lives realizados en su cuenta de Instagram ha dejado constancia de que tiene una preferencia por los carros de la marca Bentley, pues ha dicho que es uno de los automóviles de sus sueños.