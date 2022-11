¿Quién es Andrés Roca Rey, el reconocido torero peruano que es una celebridad en España?

Andrés Roca Rey (26) pidió desde chico como regalo de cumpleaños una sesión junto a un animal. A los siete años, su familia de tradición torera se lo concedió. “Y ese día me echaron una becerrita. A partir de ahí era como un juego”, recordó en conversación con El País. Para entonces todavía vivía en Perú.

A los diez años el maestro José Antonio Campuzano lo vio en un pueblo nacional y advirtió su habilidad. Cuatro años más tarde, cumplió lo que anhelaba de infante, ir a España. En ese 2010 vivió con una familia de picadores en Badajoz y dio clases en la Escuela de Tauromaquia de la Diputación, según dijo al medio antes referido.

Su familia no pensó que aguantaría más de un año entero en las prácticas taurinas, pero Roca Rey soportó. Pasó dos veranos europeos con Campuzano y viajó para practicar en Perú, México, Colombia, Ecuador y Venezuela. A los 16, ya en 2012, se quedó a vivir en Sevilla.

“Mi papá me puso muchísimas pruebas a ver si me arrepentía. El día que me iba apareció con capotito y una muletita, con las que toreaba de chiquitito, y dijo: ahora que tú no vas a jugar, que no vas a vivir en la casa, qué vamos a hacer con esto. Me fui al baño a llorar, me di cuenta de que me iba para siempre. Pero era mi sueño, mi compromiso conmigo mismo, e iba mucho más allá del sufrimiento de ese momento”, recordó Andrés para El País.

La mantención de su convicción se vio luego materializada en sus primeros éxitos como novillero en 2013. Fueron en Ciudad Rodrigo y Ledesma, en la provincia de Salamanca, y en Arnedo, en La Rioja. Al año siguiente ya había debutado con picadores en Francia y su ascenso en la tauromaquia europea se posicionó en 2015, cuando salió triunfante de la Plaza de Toros Las Ventas haciendo con la mano el ademán de los cuernos como si fuese un concierto de rock.

¿Cómo vive Andrés Roca Rey siendo un torero?

Aunque es cierto que a Roca Rey le gusta estar con sus amistades y que aspira a conocer al “amor de su vida“—según dijo en conversación con Perú21—, también comenta que la vida de un torero es compleja.

Sobre ese punto explicó al medio nacional: “Es una vida llena de sacrificios, de mucha soledad, de encerrarte en el campo, de muchos viajes, de no tener mucho contacto con tus seres queridos. Sabes que un toro puede en cualquier momento acabar con tu vida; entonces intentas disfrutar y sentir la vida (...). Mucha gente piensa que ser torero es llegar a un hotel, meterte a una suite, vestirte de oro y salir a la plaza a recibir muchos aplausos. Pero están equivocados“.