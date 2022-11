Fans de Kunno ‘cancelan’ a David Guetta por “homofóbico y arrogante”: “No lo quiso saludar”

Un momento incómodo se vivió en la premiación de los 40 Music Awards luego de que Kunno anunciara a David Guetta como el ganador del “Best International Dance Artist” y, al acercarse a saludar, el reconocido DJ francés supuestamente se negó a recibir un beso del influencer mexicano.

Este detalle no pasó desapercibido por los fans del polémico tiktoker, quienes no dudaron en expresar su rechazo en las redes sociales y pidieron que este sea ‘cancelado’ al tildarlo de “homofóbico y arrogante”.

Fans indignados con David Guetta

“David Guetta tiene que quedar cancelado, no quiso saludar de beso a Kunno en la gala de los ‘Premios Los 40′”, “El Dj francés demostró ser un homófobo, arrogante y mal educado. Kunno es uno de los influencers más queridos y respetados de México que no merecía pasar por esta humillación. Levanta la cara Kunno, estamos contigo, a partir de hoy ningún mexicano escuchará la música de ese tal David Guetta”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros cibernautas apoyaron al intérprete de “I’m good”. “¿Neta tachan a David Guetta de homofóbico por no saludar de beso a Kunno? Si él no quiere hacerlo así, debe ser respetado, es su cuerpo y su decisión” .

Kunno se defiende tras críticas a su cirugía estética

El influencer Kunno fue cuestionado luego de publicar un video en el que explica lo difícil que le resulta sonreír tras someterse a una operación de mandíbula. Este comentario no fue bien recibido por usuarios, quienes criticaron la intervención quirúrgica.

“Ya vi que hay gente que habla, porque yo tampoco me di a explicar. Cuando yo les dije que no podía sonreír, es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron ‘chueco’”, comentó.