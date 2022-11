Danna Paola sufre accidente en pleno concierto y le vendan la cabeza para continuar con show

¡Para no creer! Danna Paola es una cantante mexicana que ha alcanzado el éxito como solista, actriz e influencer. Todo esto debido al gran trabajo que hace desde muy niña en las primeras producciones en las que participó.

No obstante, la intérprete de “Mala fama” vuelve a ser tendencia por la forma en cómo sobrellevó un fuerte accidente que sufrió mientras daba un concierto en su país de nacimiento. Las imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales explican qué pasó con la bailarina.

¿Por qué Danna Paola apareció con la cabeza vendada en pleno concierto?

La modelo Danna Paola estuvo ofreciendo un show en Guadalajara, México, donde no solo canta, sino que acostumbra a bailar como en la mayoría de sus espectáculos Sin embargo, parece que algo se salió de control mientras realizaba una coreografía.

Por ello, la intérprete de “Oye Pablo” apareció con una venda que le cubría toda la cabeza y causó la preocupación de todos sus fans, por lo que explicó qué es lo que pasó.

“Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí. Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro”, narró. Lejos de amilanarse, la actriz volvió al escenario.

Danna Paola llora al explicar por qué cancelará su gira XT4S1S

La artista Danna Paola rompió en llanto al contar el motivo por el que aplazará algunas presentaciones que forman parte de su gira “XT4S1S”. La noticia la dio a conocer en un live que realizó a través de sus redes sociales.