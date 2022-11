Shakira abrirá la ceremonia de apertura del Mundial Qatar 2022

Confirmado. Shakira estará en el Mundial Qatar 2022, aperturando su ceremonia inicial. La colombiana compartirá escenario con BTS y Black Eyed Peas. Es el cuarto mundial en el que estará la intérprete de “Waka waka”.

La increíble trayectoria de Shakira en los mundiales

La cantante colombiana lleva varios años siendo la figura más representativa de la música en los mundiales. La artista ya había estado en el Mundial Alemania 2006, sin embargo, fue con el Mundial Sudáfrica 2010 que se convirtió en ícono de la máxima competición en el fútbol.

Su tema “Waka waka (this time is for Africa)” es, hasta el día de hoy, la canción de los mundiales más escuchada de todos los tiempos. Shakira también estuvo en Brasil, donde deleitó a todos con su canción “La la la”.

Shakira en el Mundial Brasil 2014. Foto: Hola!

PUEDES VER Shakira y Piqué terminan disputa legal por tenencia de sus hijos y vivirán con ella en Miami

Shakira compartirá escenario con reconocidos artistas internacionales

La colombiana no es la única que se une a la fiesta del Mundial Qatar 2022. Según diversos medios como Bolavip, Marca y AS, la cantante tendrá en el escenario a Black Eyed Peas, Dua Lipa y a BTS, una de las bandas más popular de kpop.

Aún no se conocen muchos detalles sobre la ceremonia de inauguración. Esta apertura se dará el próximo domingo 20 de noviembre en el imponente estadio Al Bayt. Este recinto dará inicio al Mundial con el partido entre Qatar y Ecuador.