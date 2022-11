Jennifer Lopez: las exigentes reglas que imponía la cantante a las niñeras de sus hijos

Jennifer Lopez, cantante de 53 años, goza de fama internacional, por ello tiene compromisos laborales que la llevan a viajar constantemente y a dejar a su familia, incluidos sus hijos, por mucho tiempo.

Debido a esto, se dio a la tarea de buscar una persona para cuidar a Max y Emme, quienes ya tienen 14 años, aunque los pedidos de JLo hicieron que las niñeras renunciaran debido a su exigencia.

¿Cuáles son las exigencias de Jennifer Lopez a las niñeras de sus hijos?

Una fuente cercana a Jennifer Lopez reveló en una entrevista para National Enquirer que la cantante contrató a una primera niñera para cuidar a sus hijos cuando aún eran pequeños, pero renunció solo unos días después por pedidos de la artista.

Dicha persona explicó que quería que una sola trabajadora velara por los mellizos, contrario a lo que hacen otras celebridades de Hollywood al emplear a una por niño. También le pidió que estuviera con ellos hasta 16 horas diarias y siete días a la semana.

“Contrataron a una segunda niñera, que era maravillosa con los mellizos, pero no soportaba trabajar tantas horas sin descanso. Buscaron desesperadamente a la niñera número tres”, apuntó la fuente.

Foto: Animated Times

PUEDES VER: Jennifer López furiosa por filtración de video de su boda con Ben Affleck

La carrera de Jennifer Lopez afectó a sus hijos

Jennifer Lopez nunca habló de las diferentes niñeras que renunciaron casi de inmediato, pero dijo cómo afectó su carrera a sus hijos.