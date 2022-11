Bad Bunny: ¿qué es el queerbaiting y por qué representaría un problema para la comunidad LGTBIQ+?

Encontrar la sexualidad de uno puede ser un viaje largo y lleno de obstáculos. Es una odisea agotadora y aterradora. Alguien puede ser heterosexual, pero, más adelante, estas personas pueden descubrir que de alguna manera están interesadas en personas del mismo sexo y viceversa.

Desafortunadamente, en el mundo del espectáculo, la ambigüedad sexual también puede ser un terreno fértil para promocionar un álbum, apoyar una próxima película, ganar seguidores en las redes sociales o simplemente un truco publicitario.

De ahí proviene el término queerbaiting, una frase que describe un intento desesperado de marketing en la industria del entretenimiento para atraer a una audiencia LGTBIQ+. Muchas celebridades han sido acusadas de ello, incluido Bad Bunny.

Foto: Bazaar

¿Por qué el queerbaiting es dañino para la comunidad LGTBIQ+?

Si bien puede no parecer un gran problema para algunos, en general es una táctica extremadamente dañina para la comunidad LGTBIQ+, pues quiere verse retratada de manera precisa, realista y significativa en los medios populares.

Además, quiere poder ver más que un personaje secundario que la represente en la pantalla o en la página, o una sola letra de una canción. Cuando los medios usan el queerbaiting como una forma de atraer audiencias, hacen que las personas crean que finalmente están obteniendo representación fuera de un personaje secundario.

Al atraer a la audiencia a una forma de medios heteronormativos mediante el uso de queerbaiting, los creadores acaban con la representación y la visibilidad, y de este modo alimentan el aislamiento social que muchas personas queer - quienes no se identifican con los roles femeninos ni masculinos tradicionales - aún enfrentan en la actualidad.

Bad Bunny es acusado de queerbaiting

A lo largo de su carrera hasta la fecha, Bad Bunny ha ganado una gran base de fans LGTBIQ+ gracias a su música, imágenes y al hecho de que habla regularmente en contra de la transfobia y la homofobia.

Bad Bunny, de hecho, besó a uno de sus bailarines durante su interpretación de “Tití Me Pregunto” en los MTV VMA. El momento fue recibido con elogios generalizados de los fanáticos y espectadores. Sin embargo, algunas personas han acusado al cantante de queerbaiting.

La última declaración importante de Bunny sobre su sexualidad surgió durante una entrevista con Los Angeles Times. El ‘Conejo malo’ señaló que la sexualidad “no lo define” y agregó: “ Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres ”.