Jennifer Aniston revela que trató de quedar embarazada durante años: “Fue realmente difícil”

Jennifer Aniston, de 53 años, reveló durante una entrevista para la revista Allure sobre los momentos difíciles que atravesó cuando tenía entre 30 y 40 años, y reveló su devastadora batalla secreta para quedar embarazada.

Jennifer Aniston intentaba por todos los medios posibles concebir un hijo

Jennifer Aniston no dejó en claro si el tratamiento que practicó fue durante sus años de matrimonio con Brad Pitt o con Justin Theroux. Sin embargo, explicó lo difícil que fue la lucha que ha mantenido durante décadas contra la infertilidad.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera; estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas, así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, dijo la actriz.

¿Las relaciones de Jennifer Aniston fracasaron porque no pudo quedar embarazada?

La estrella de “Morning show” Jennifer Aniston también aprovechó la oportunidad para mencionar la narrativa que se había tejido con respecto a su vida privada en el pasado y las sugerencias de que ella era ‘egoísta’ y solo se preocupaba por su propia carrera.

“Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo (comentó reproduciendo los rumores). Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que ocultar en este momento”, agregó.