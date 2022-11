Cher responde sobre romance con novio 40 años menor que ella: “El amor no sabe matemáticas”

Cher confirmó que está en una nueva relación con el ejecutivo musical Alexander ‘AE’ Edwards, de 36 años. Los dos han sido vistos juntos en la escena de celebridades de Los Ángeles y la cantante afirmó que se encuentra enamorada.

En un tuit ahora eliminado, que fue capturado por el portal de noticias de celebridades The Shade Room, la cantante escribió: “El amor no sabe matemáticas”. Tras citar al difunto maestro budista tibetano Sogyal Rinpoche, agregó: “Rinpoche me dijo: ‘Algunas personas se encuentran, otras reconocen’”.

¿Cómo se conocieron Cher y Alexander Edwards?

Según ha informado el portal People, Cher y Alexander Edwards se vieron por primera vez en la Semana de la Moda de París. Eso significa que se conocen desde hace unos pocos meses, ya que el evento tuvo lugar en septiembre. Los detalles exactos de cómo se vincularon son escasos.

La cantante dijo que no siente la necesidad de responder a todos los "haters". Foto: Vanity Fair

¿Quién es Alexander Edwards, el novio de Cher?

Alexander Edwards es un rapero, músico y ejecutivo musical. Actualmente, es vicepresidente de A&R en Def Jam Records y propietario de Universal Music Group. Tiene un hijo de 3 años.

Tuvo una relación con Amber Rose durante varios años. La pareja se separó en 2021 después de que la actriz insinuara que él la engañó en varias oportunidades y con personas diferentes.

Cher sostuvo que tiene conocimiento sobre el pasado de Alexander Edwards. Sin embargo, no le molesta en lo más mínimo: “Como todos sabemos, no nací ayer. Lo que sé con seguridad es que no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado, es lo que soy”.

¿Por qué Cher prefiere salir con hombres más jóvenes?

En 2021, Cher explicó que sentía que tenía que salir con hombres más jóvenes porque no se sentían tan intimidados por ella como los hombres más cercanos a su edad.