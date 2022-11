Bad Bunny es elegido artista del año a pocos días de brindar 2 conciertos en el Estadio Nacional

El ‘Conejo Malo’ sigue triunfando. El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue elegido artista del año este miércoles 9 de noviembre por la plataforma musical Apple Music, a menos de una semana de arribar al Perú para brindar dos multitudinarios conciertos en el Estadio Nacional.

Bad Bunny es nombrado artista del año

Apple Music escogió a Bad Bunny como su artista del año tras el lanzamiento de su último álbum “Un verano sin ti”. Este es el primer año desde el lanzamiento de los Apple Music Awards, en 2019, en el que un intérprete latino es reconocido con dicha distinción.

A través de un video publicado en la cuenta de Twitter de la empresa musical, el cantante aseguró que este galardón se lo merece “toda una generación” que ha ayudado al auge de la música latina.

“Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría ‘es por mí’, no, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, comentó.

El puertorriqueño se une así a la lista de homenajeados, entre los que previamente se encuentran Billie Eilish, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Taylor Swift y The Weeknd.

Cantante dará 2 conciertos en el Estadio Nacional

Bad Bunny pisará suelo peruano con esta nueva distinción sobre sus hombros para brindar dos conciertos en Lima, que se llevarán a cabo los días 13 y 14 de noviembre en el Estadio Nacional.

Las entradas para estos dos shows se agotaron solo horas después de que salieran a la venta y es uno de los eventos más esperados del 2022.