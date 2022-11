L-Gante, uno de los máximos representantes del trap y cumbia argentina, anunció en la Expo Cannabis 2022, desarrollada en su país, el lanzamiento de su propia línea de semillas de marihuana legales. Durante el desarrollo de la feria, el intérprete de “Bar” dio algunas revelaciones sobre el consumo de este producto.

El artista fue entrevistado en la exposición, reveló ser consumidor y respaldó la próxima marcha del 17 de noviembre por el uso legal del cannabis.

“ Uso orgullosamente marihuana y me ayuda a estar enfocado ”, resaltó el creador de la cumbia 420. “Estamos a la espera de que (el uso adulto) sea legal para poder decir que fumamos marihuana”, añadió.

“Si lo repito en los canales, la gente me critica mucho. Y de mala manera (...) Dije que no fumaba más para que no me rompan las b****”, agregó en conversación con el periodista Luiz Paz.

Le incomoda que estigmaticen el consumo de cannabis

Elián Ángel Valenzuela, nombre del cantante de 22 años, contó que su vida dio un giro de 180º en los últimos años. “Estoy en un pantallazo mal”, contó.

También dejó notar su incomodidad por la estigmatización del uso y consumo de esta planta.

“Me molesta que me digan drogadicto. Mi máximo flash es estar enfocado fumando un porrito, tranquilo. Estoy en mi mundo pero enfocado. Me molesta cuando dicen otra cosa. Yo la uso para estar tranquilo y enfocado”, recalcó.

¿L-Gante y Wanda Nara son pareja?

Muchos fans de L-Gante y Wanda Nara especularon que ambos habrían iniciado un romance tras ser grabados en un boliche de Quilmes.

Sin embargo, todo se habría tratado del plan de marketing del nuevo videoclip del cantautor argentino, “El último romántico”.

“Es un trabajo que disfrutamos mucho, y quizás parte de la canción fue inspirada en la secuencia que pasamos ahí”, dijo el intérprete tras el lanzamiento del material.