¿Peligra concierto de Harry Styles en Perú? Cantante cancela algunos shows por motivos de salud

Harry Styles se ha convertido en unos de los jóvenes cantantes más cotizados del momento debido al esfuerzo y dedicación que lo ha caracterizado desde que dio inicio a su carrera como solista. Su “Love on tour” internacional le ha permitido viajar a diferentes países para conocer a sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

No obstante, un problema de salud ha detenido por completo las actividades del artista, quien se está recuperando para continuar con sus shows en la ciudad de Los Ángeles. ¿Podrá llegar a Perú?

Harry Styles es el joven más millonario de Reino Unido. Foto: Instagram / Harry Styles

El comunicado de Harry Styles

A través de su cuenta oficial de Instagram, Harry Styles anunció que postergará algunas fechas de los conciertos que tiene programados en Estados Unidos, puesto que se encuentra con gripe y en cama desde hace algunos días.

“He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero estoy saliendo del médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible”, fue parte del comunicado.

“Hasta hace muy poco no había tenido que posponer un espectáculo por enfermedad en los 12 años que llevo de gira. Me da mucha pena hacerlo y, si hubiera alguna forma de poder hacer, el show lo haría”, agregó. No obstante, el intérprete de “Fine line” precisó que las demás fechas se realizarán como estaban previstas.

Harry Styles pospone algunas fechas del "Love on tour". Foto: Harry Styles/Instagram

¿Cuándo será el concierto de Harry Styles en Perú?

Harry Styles promete un espectacular concierto para sus fanáticos peruanos el próximo 29 de noviembre en Lima. Aunque en un inicio el evento estaba situado para ser en el Jockey Club, meses después de la venta de entradas se cambió la ubicación para el Estadio Nacional.

El anuncio se dio el 26 de agosto mediante las redes de Teleticket. “Debido a la increíble demanda, el concierto de @harrystyles #LoveOnTour, previamente programado en el Jockey Club el martes 29 de noviembre, se trasladará al Estadio Nacional”, escribió la plataforma web.