Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, padece de cáncer en etapa 4: “No hay cura”

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, vive su peor momento. El músico británico de 61 años reveló que padece cáncer en etapa 4, por lo que ya no hay cura para la enfermedad. Esta lamentable noticia fue difundida por la propia banda de rock, cuando estaba siendo homenajeada en el Salón de la Fama del Rock And Roll.

¿Qué dijo Andy Taylor sobre su enfermedad?

La alegría se desvaneció luego de que el vocalista Simon Le Bon leyera una carta de Andy Taylor sobre su estado de salud, pues muchos se preguntaron por qué no estaba presente el icónico guitarrista.

“Hace poco más de cuatro años, me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la evolución lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes”, expresó.

“Así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia, pero con profunda humildad a la banda, los mayores admiradores que un grupo podría tener y este galardón excepcional... Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura ”, finalizó.

El mensaje de Simon Le Bon a Andy Taylor

Simon Le Bon aprovechó el sensible momento para dedicarle unas palabras a su compañero y amigo. Aseguró que se sentía “absolutamente devastado” porque uno de su familia “no estará presente por mucho tiempo”

“Queremos mucho a Andy. No me quedaré aquí llorando ni nada, eso sería inapropiado, pero así es como me siento”, lamentó el líder de Duran Duran.