Mamá de Chyno Miranda lanza grave acusación contra novia del cantante: “Es mi gran preocupación”

Chyno Miranda ha generado polémica luego de que salieran a la luz unas imágenes en las que está siendo trasladado de un centro de rehabilitación a otro. Según la propia madre del cantante venezolano, él fue recluido en ese lugar debido a que padece adicción a las drogas. Sin embargo, también hizo una fuerte acusación contra la novia de su hijo.

¿Qué dijo la mamá de Chyno Miranda?

En una íntima entrevista, Alcira Pérez, la progenitora de Chyno Miranda, contó su versión de lo que vivió el artista en los últimos años, desde que contrajo COVID-19 y quedó paralítico temporalmente por una neuropatía periférica.

“Yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo (drogas) , porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal... Entonces yo tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere, y por eso yo lo interné”, inició.

Aseguró que no le avisaron que Chyno Miranda iba a ser salir del centro de rehabilitación y sería internado en una clínica privada. “A mí no me dijeron absolutamente nada, ¿por qué se llevaron a mi hijo? No hay razón, porque mi hijo no estaba mal, estaba atendido , estaba haciendo un tratamiento y ha mejorado mucho”, sostuvo.

¿Por qué la mamá de Chyno Miranda culpa a su novia, Astrid Falcón?

Culpó a la novia del venezolano, Astrid Falcón, una joven que se mantiene lejos de la opinión pública y de la que poco se sabe. Según Alcira Pérez, la mujer le habría suministrado drogas a su hijo, por lo que habría recaído.

Afirmó que es “su gran preocupación” debido a que una vez, ella misma encontró una bolsa de droga en la habitación de su hijo, poco después de que Astrid Falcón se encontrara con él.

Incluso, aseguró que la joven también es adicta, por ello le ha aconsejado que se someta a un tratamiento y, de esa manera, pueda tener una relación sana con el cantante.