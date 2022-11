¿Qué pasó con Chyno Miranda tras vivir en condiciones inhumanas en centro de rehabilitación?

Chyno Miranda preocupa cada vez más por su salud luego de que Tarek Willian Saab, fiscal general de Venezuela, revelara las terribles condiciones en la que vivió en el centro de rehabilitación Tía Panchita.

Jesús Alberto Miranda Pérez, nombre real del cantante, ingresó el 22 de diciembre de 2021 para tratar su adicción a las drogas. A la par, sufrió una encefalitis que se complicó cuando contrajo COVID-19, que le provocó una neuropatía periférica.

Chyno Miranda: ¿qué pasó en el centro de rehabilitación?

Fue Astrid Torrealba Falcón, novia de Chyno Miranda, quien solicitó la intervención de las autoridades alegando maltratos al interior del centro de rehabilitación Tía Panchita.

Después de una primera tentativa, el 3 de noviembre, miembros del Ministerio Público allanaron el lugar. En su cuenta de Twitter, el fiscal general Tarek Willian Saab reveló que se encontró medicamentos vencidos, un palo forrado con tela, que se sospecha sería para aplicar castigos físicos sin dejar marcas.

También se halló una camisa de fuerza artesanal y cuerdas. “Objetos cuyo uso no pudieron ser explicados por el personal” , indicó.

5.11.2022 | El fiscal Tarek Willian Saab compartió imágenes de lo que se encontró en centro de rehabilitación Tía Panchita. Foto: captura Twitter

Ante la intervención, el personal de Tía Panchita encerró a Chyno Miranda para evitar su traslado, según relató un testigo.

No obstante, ante la presión el intérprete de “Niña Bonita” fue llevado a la Clínica El Cedral, en Alta Florida (Caracas), bajo la premisa de “resguardar su estado de salud”.

6.11.2022 | Tuits del fiscal Tarek Willian Saab sobre la situación de Chyno Miranda. Foto: captura Twitter

De igual forma, se informó que Yarubay Zapata Pérez, prima de Chyno Miranda, podría ser detenida por tratar de impedir de forma violenta la orden del juez civil que pidió el traslado del artista.

¿La madre de Chyno Miranda se opuso al traslado?

Alcira Pérez, madre de Chyno Miranda, brindó una entrevista a Luis Olavarrieta en YouTube, en la cual acusó a la novia de su hijo de no ayudarlo a superar su adicción.

“Ella le entregó droga (…). Si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal (…) por eso lo interné”, expresó.

La madre del cantante venezolano también defendió la elección del lugar al indicar que se ajustaba a su presupuesto, y negó que se le notificara del traslado.

“¿Por qué se llevaron a mi hijo? No hay razón, porque mi hijo no estaba mal. Estaba atendido, estaba haciendo un tratamiento y ha mejorado mucho (…) Yo soy su mamá. ¿Quién es ella (la novia) o quién puede llevarse a mi hijo si no yo?”, indicó.

¿Qué pasó con Chyno Miranda?

El 5 de noviembre, después de la incertidumbre que generó el caso de Chyno Miranda, el integrante del dúo Chyno & Nacho reapareció en un video publicado en la cuenta de Instagram de la periodista Mandy Fridmann, quien apuntó que el cantante aparecía con “las pupilas dilatadas”.

“Estoy mejor que nunca, gracias a Dios, muy atendido. En Tía Panchita horrible esa mi**da” , indicó.