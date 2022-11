Shakira: la vez que recibió una ‘millonaria denuncia’ por plagiar “Waka Waka”, pero todo fue mentira

Shakira fue la encargada de crear la canción oficial del Mundial 2010, la cual puso a bailar a todos con el ritmo de “Waka Waka”. No obstante, la felicidad de la colombiana se vio opacada, luego de que diarios internacionales la señalen de haber plagiado el estribillo de uno de los temas del dominicano Wilfrido Vargas.

Tras hacerse público la supuesta denuncia del cantautor, en la cual pediría 11 mil millones de dólares a la intérprete de “Antología”, el también director de orquesta ofreció una entrevista a la cadena CNN, dónde dio inesperadas declaraciones sobre la mencionada demanda.

¿Por qué Shakira no pagó la multa por plagio?

Según medios internacionales que se encargaron de replicar las supuestas declaraciones del músico durante una conferencia de prensa en Miami, Estados Unidos, Wilfrido Vargas aseguró que el tema de “Waka Waka” tiene un parecido con su composición “El negro no puede”, interpretado por la agrupación Chicas del can.

Shakira fue la encargada de componer la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: YouTube

Por otro lado, la prensa colombiana destacó que el estribillo de la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 pertenece a un tema camerunés llamado “Zangalewa”, el cual es muy conocido por los soldados de África.

Ante los rumores de la supuesta denuncia y el pago por haber copiado parte de la canción “El negro no puede”, la barranquillera nunca se pronunció al respecto y siguió entonando “Waka Waka”, la cual tiene más de 736 millones de visualizaciones en YouTube.

Wilfrido Vargas habla de la supuesta denuncia a Shakira

La presunta demanda contra la intérprete de “Te felicito” tomó más fuerza, ya que el dominicano no aclaró si era verdad el pedido de 11 mil millones de dólares por haber plagiado su composición. Sin embargo, todo se desmoronó cuando Wilfrido Vargas aseguró que se trataban de simples rumores y descartó denunciar a Shakira.

Wilfrido Vargas se pronunció sobre la supuesta demanda a Shakira por plagio. Foto: Premios Ícono