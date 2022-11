Reportero le confiesa a Selena Gomez que lloró al ver su documental y ella lo consuela

El documental “My mind & me” de Selena Gomez estrenado el pasado 4 de noviembre ha conmocionado a sus millones de fans y a la prensa internacional por revelar las consecuencias de haber comenzado su carrera a los 7 años y por tener una sobreexposición en los medios.

A través de las casi dos horas que dura el proyecto, la cantante narra los problemas de salud mental que la aquejan por la presión de ser una figura pública, su día a día con el lupus (diagnosticado en 2015) y recibir un trasplante de hígado. En varias partes de la producción muestra lo difícil que le es tan solo salir de la cama y comenzar con los pendientes.

La historia inicia en un flashback al 2016 cuando Selena se encontraba en una intensa gira como parte de su disco “Revival”, el cual la consolidó como una de las referentes del pop actual; sin embargo, el agotamiento físico y mental la obligaron a detenerse.

“Todo lo que he deseado lo he tenido y lo he hecho, pero eso me ha matado (...) “No quiero ser mi pasado (…) Hace que sienta que no valgo nada”, expresa Selena Gomez en una parte del documental, luego de sentirse un “producto” en una entrevista donde sintió que no la escuchaban.

Reportero se quiebra al conversar con Selena

En la premiere de “My mind & me” llevada a cabo en el Festival American Film Institute, Selena Gomez asistió a la alfombra roja luciendo un vestido de tela satinada color morado y firmado por Rodarte.

Al conversar con la prensa, sobresalió una entrevista con el reportero del semanario estadounidense The Variety, quien le confesó a la exchica Disney, con la voz entrecortada, haber llorado con su historia.

“Vi el documental anoche, y me puso muy sentimental, lloré. Te conozco desde hace mucho tiempo y verte atravesar por tanto dolor, lástima”, expresó. Acto seguido, Selena lo consoló dándole toquecitos en el brazo y explicó el objetivo de compartir sus experiencias.

“Creo que ver esa versión mía y mirar atrás, rompió mi corazón. Desearía poder abrazar a mí yo del pasado. Sentí que era importante compartir esto para que las personas empiecen a hablar sobre este tema y espero que la gente que se sienta sola y pase por estos problemas, les ayude a abrirse”, resaltó.

Selena Gomez revela por qué no puede quedar embarazada

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Selena Gomez comentó sobre uno de sus más grandes sueños: convertirse en madre. Sin embargo, no podría consolidar ese paso, pues no puede quedar embarazada debido a la medicación que toma para tratar su bipolaridad.

“Eso es algo muy, muy importante, que está presente en mi vida (...) Sin embargo, estoy destinada a tenerlos, lo haré”, precisó y destacó al precisar que existen otros métodos para poder abrazar la maternidad, tales como la adopción.

Selena Gomez cuenta detalles de su vida privada en el documental "Selena Gomez: my mind and me". Foto: composición/ Selena Gomez/ Instagram/ Apple TV+

Asimismo, la actriz de 30 años comentó que cuando termine de promocionar su documental, desaparecerá por un tiempo del foco público. “Esto es todo lo que vas a oír de mí por un tiempo (...) Quiero que salga a la luz, pero también quiero que quede atrás. De vez en cuando es importante desaparecer”.