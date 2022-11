¿Por qué Selena Gomez no podría quedar embarazada pese a que sueña con ser madre?

Selena Gomez estrenó el último 4 de noviembre el documental “Selena Gomez: my mind and me”, en el que muestra lo más profundo que hay en su corazón. Aquí, la cantante estadounidense relata lo duro que fue no tener una infancia normal por ser una estrella Disney, lo que sintió tras su polémica separación de Justin Bieber, y su lucha contra la depresión, la ansiedad, la bipolaridad y el lupus.

En medio del éxito de esta producción de Apple TV+, la también actriz brindó una entrevista para la revista Rolling Stone, mediante la cual mencionó que uno de los deseos más grandes de toda su vida es poder convertirse en madre. Desafortunadamente, la artista podría no poder quedar embarazada y ella misma reveló el motivo.

“My mind and me” llega el 4 de noviembre de 2022 a Apple TV+. Foto: Apple TV+

En conversación con el medio norteamericano, Selena Gomez contó que cabe la posibilidad de que no logre entrar en estado de gestación debido a la medicación que toma para tratar su trastorno de bipolaridad . “Eso es algo muy, muy importante, que está presente en mi vida”, mencionó.

No obstante, hoy en día hay diferentes maneras para llegar a ser mamá y, en ese sentido, la estrella de “Only murders in the building” mencionó que ella buscará la manera de conseguirlo. “Sin embargo, estoy destinada a tenerlos, lo haré” , expresó.

¿Dónde ver el documental de Selena Gomez gratis online?

Si estás buscando ver el documental de Selena Gómez gratis por internet, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la dirección web apple.co/selenagift

Regístrate colocando nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo y contraseña

Acepta los términos y condiciones

¡Listo! Ya podrás contar con dos meses gratis para ver el documental de Selena y otros contenidos en la plataforma.

Esta suscripción solo es válida para usuarios nuevos o que regresan al servicio y cumplen con los requisitos.

La oferta no es acumulable con otros descuentos y está disponible en diversas partes del mundo, incluido el Perú.

Selena Gomez estrenó su documental el 4 de noviembre. Foto: composición Fabrizio Oviedo/Instagram/Selena Gomez

¿De qué trata “Selena Gomez: my mind and me”?

Anunciado como “un retrato único y crudo”, “Mi mente y yo” de Selena Gomez viaja a través de los altibajos de ser una estrella de renombre. Con una fama cada vez más desbordante, el documental explora el lado que los fans no ven, aquel donde la risa no siempre acompaña a un artista. “Solo sé quien eres, a nadie le importa lo que estás haciendo. Solo estoy feliz de estar viva”, dice la artista en el tráiler.

